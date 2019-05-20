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    Політика

    Людину Авакова викликають до НАЗК

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    Котвіцький є членом&nbsp;<span>Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності</span> - Людину Авакова викликають до НАЗК
    Котвіцький є членом Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності
    Фото: Facebook

    Народного депутата Ігоря Котвіцького чекають в середу, 22 травня

    Національне агентство з питань запобігання корупції запросило чотирьох осіб для надання пояснень за ознаками можливих адміністративних правопорушень. Серед них – депутат від «Народного фронту» Ігор Котвіцький.

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    Його викликають на 22 травня з 09:00 по 12:00.

    Причина - ознаки порушення обмеження щодо сумісництва та суміщення.

    Ця особа запрошена офіційним листом Національного агентства за тиждень до оприлюднення на офіційному веб-сайті, говориться в повідомленні НАЗК.

    Нагадаємо, Котвіцький – земляк Авакова, знайомі близько 25 років. Восени 2015 року ЗМІ повідомили, що Ігор Котвіцький незаконно вивів з України на рахунок офшорної компанії з Панами понад $40 млн. Для цього Котвіцький перекупив борг одного з українських юридичних осіб перед закордонною компанією. Сам же Котвицький вніс зміни у свою декларацію за 2014 рік, додавши на рахунках в банках 970,92 мільйона гривень (еквівалент $40 млн).

    В 2015 році НАБУ відкрило справу за цим фактом.

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