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    Політика

    Макрон сказав, що Франція готова зробити заради миру на Донбасі

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    Президент Франції Еммануель Макрон - Макрон сказав, що Франція готова зробити заради миру на Донбасі
    Президент Франції Еммануель Макрон

    Президент Франції обсудив ситуацію на Донбасі з президентом України у Парижі

    Франція готова провести засідання нормандського формату заради встановлення миру на Донбасі. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським у Парижі.

    «Президент Зеленський сказав, що пріоритет його мандата - відновити мир і змусити зброю замовкнути, піти на шлях переговорів, і ми хочемо повернутися до Мінського формату, щоб країна повернулася до миру. Я запевняю, що я готовий підтримати вас в цьому намірі, а також в діалозі з Росією», - заявив Макрон.

    Він наголосив, що для такої зустрічі необхідні певні кроки в якості підґрунтя, такі як зупинка вогню.

    «Для зустрічі керівників держав потрібні певні підстави, щоб було, що обговорювати», - сказав він.

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    Зеленський у свою чергу заявив, що зовнішньополітичні радники найближчим часом проведуть зустріч, щоб підготувати переговори на найвищому рівні.

    Він також підкреслив, що Україна не готова вести переговори із сепаратистами, але готова діяти в рамках Мінського формату.

    «Ми дійшли згоди щодо важливості оновлення співпраці в рамках «нормандського формату», - заявив він.

    Раніше повідомлялося, що президента РФ Володимира Путіна не запросили на святкування річниці висадки союзників у Нормандії.

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    Донбас Франція Україна Еммануель Макрон
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