Макрон сказав, що Франція готова зробити заради миру на Донбасі



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Президент Франції Еммануель Макрон

Президент Франції обсудив ситуацію на Донбасі з президентом України у Парижі

Франція готова провести засідання нормандського формату заради встановлення миру на Донбасі. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським у Парижі.

«Президент Зеленський сказав, що пріоритет його мандата - відновити мир і змусити зброю замовкнути, піти на шлях переговорів, і ми хочемо повернутися до Мінського формату, щоб країна повернулася до миру. Я запевняю, що я готовий підтримати вас в цьому намірі, а також в діалозі з Росією», - заявив Макрон.

Він наголосив, що для такої зустрічі необхідні певні кроки в якості підґрунтя, такі як зупинка вогню.

«Для зустрічі керівників держав потрібні певні підстави, щоб було, що обговорювати», - сказав він.

Зеленський у свою чергу заявив, що зовнішньополітичні радники найближчим часом проведуть зустріч, щоб підготувати переговори на найвищому рівні.

Він також підкреслив, що Україна не готова вести переговори із сепаратистами, але готова діяти в рамках Мінського формату.

«Ми дійшли згоди щодо важливості оновлення співпраці в рамках «нормандського формату», - заявив він.

Раніше повідомлялося, що президента РФ Володимира Путіна не запросили на святкування річниці висадки союзників у Нормандії.