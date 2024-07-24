Голова Львівської ОВА Козицький повідомив про смерть сина

Максим Козицький: «Відійшов у вічність внаслідок важкої хвороби мій син Зіновій»

Помер 19-річний син голови Львівської ОВА Максима Козицького – Зіновій. Про це Козицький особисто повідомив у своїх соцмережах.

«Відійшов у вічність внаслідок важкої хвороби мій син Зіновій. Він горів життям і мріями, а ми – жили ним! Немає ні слів, ні спокою, лише горе, що розриває серце», – написав Максим Козицький.

Очільник Львівщини також написав, що парастас відбудеться сьогодні о 19:00 у храмі Святої Трійці, що на вул. Тершаковців, 11а. Похорон відбудеться у четвер, 25 липня, о 14:00 також у храмі Святої Трійці.

На смерть Зіновія Козицького відреагували в Українському католицькому університеті UCuniversity, де навчався хлопець. Там зазначили, що в нього був рак.

«З великим сумом повідомляємо, що на 19-му році життя помер Зіновій Козицький, студент УКУ програми «Культурологія», син Максима Козицького, голови Львівської ОВА, великого приятеля та благодійника нашого університету. Невдовзі після вступу в УКУ у Зіновія виявили онкологію, батьки, друзі, медики відчайдушно боролися за життя хлопця. Та на жаль, хвороба перемогла… Попри страшний діагноз, Зіновій боровся до останнього – вчився, проходив лікування, не втрачав віри», – йдеться в повідомленні УКУ.

Раніше повідомлялося, що внаслідок ДТП загинув син політика та бізнесмена Геннадія Корбана. За даними ЗМІ, Лев Корбан зірвався у річку на позашляховику-баггі та не зміг вибратися, адже був пристебнутий.