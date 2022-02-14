Маріупольська бабуся зі зброєю стала зіркою соцмереж (фото)

Пенсіонери в Маріуполі вчаться захищатись від можливого нападу Росії

Пенсіонерка з Маріуполя Валентина Костянтинівська, яка з автоматом тренується захищатися від можливого нападу Росії, стала зіркою соцмереж. Відповідні фото публікують користувачі соцмереж.

Національний Корпус провів вишкіл в Маріуполі, де під керівництвом професійних інструкторів українці вчились поводженню зі зброєю, прийомів і правил стрільби, базовим навичкам надання першої медичної допомоги тощо.

Антон Требухов, очільник осередку Національного корпусу в Маріуполі, опублікував фотографію Валентини Костянтинівської, яка вчилася прийомам стрільби з автомата.

«Пані Валентина сьогодні зіронька Маріуполя і його оборони! А ще Валентина Константиновская хоче подарувати маскувальну сіточку одному націоналістичному спецпідрозділу з Приазовського побережжя. Будь як пані Валентина!», – написав він.

«Це пані Валентина. Вона з Маріуполя. Вона плете сітки з 2014-го і робить купу іншої тихої роботи на користь моєї країни. Будь як Валентина! Дівчинка в шапці з помпоном теж з Маріуполя. І хлопці за нею. Welcome to hell, будь-хто, хто піде на нас зі зброєю. Ми вже інші і розгубленості 2014-го більше не дочекаєтесь, – написала Олена Золотарьова.

«Фото дня! Звичайні тренування територіальної оборони України. Маріуполь. Валентина Костянтинівська тренується захищатись від можливого нападу Росії», – пише блогер Сергій Наумович.

Зазначимо, що фото бабусі з автоматом опублікував і кореспондент NBC Річард Енгель.

«Українська прабабуся Валентина Костянтинівська з автоматом Ак-47 тренується захищатися від можливого нападу Росії. «Твоя мама теж зробила б це», – сказала вона мені», – йдеться у підписі до фото.

Нагадаємо, Пентагон не підтвердив інформацію про напад Росії на Україну 16 лютого. Раніше президент США Джо Байден оголосив 16 лютого днем початку вторгнення Росії в Україну. Таку дату він назвав у ході переговорів із лідерами західних країн, Євросоюзу та НАТО.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив у п'ятницю, що російське вторгнення в Україну «може початися в будь-який час», в тому числі під час зимової Олімпіади в Пекіні, і Сполучені Штати продовжують «бачити дуже тривожні ознаки російської ескалації».