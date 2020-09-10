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    Політика

    Медведчук володіє землею в Болгарії на 20 млн євро, – ЗМІ

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    Медведчук володіє землею в Болгарії на 20 мільйонів євро - Медведчук володіє землею в Болгарії на 20 млн євро, – ЗМІ
    Медведчук володіє землею в Болгарії на 20 мільйонів євро

    Майже 23 гектара на болгарському узбережжі компанії з орбіти Медведчука скупили в 2007 році

    П’ять болгарських компаній сім'ї нардепа від ОПЗЖ, кума президента Росії Володимира Путіна Віктора Медведчука володіють землею на узбережжі Чорного моря в Болгарії.

    Про це повідомляє Bihus.Info.

    Ділянки розташовані на узбережжі Чорного моря, в муніципалітетах Несебир, Поморіє і Царево - це популярні курортні регіони. Частина землі призначена під вілли та курортно-рекреаційні будівлі, а інша - під сільське господарство.

    За даними видання, майже 23 гектара на болгарському узбережжі компанії з орбіти Медведчука скупили в 2007 році. Тобто через два роки після того, як він покинув посаду глави Адміністрації президента Леоніда Кучми. У той час Медведчук був членом Вищої ради юстиції.

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    За інформацією Bihus.Info, для покупки закордонної нерухомості в Болгарії заснували п'ять фірм. В їхній капітал влили близько 37 млн лев - це майже 19 млн євро за нинішнім курсом.

    У болгарських фірм складна структура власності, яка через Кіпр приводить до України.

    Кінцевим власником цих фірм у болгарському реєстрі компаній зазначена дружина Медведчука телеведуча Оксана Марченко.

    Віктор Медведчук Болгарія Оксана Марченко Кіпр
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