Медведчук володіє землею в Болгарії на 20 млн євро, – ЗМІ



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Медведчук володіє землею в Болгарії на 20 мільйонів євро

Майже 23 гектара на болгарському узбережжі компанії з орбіти Медведчука скупили в 2007 році

П’ять болгарських компаній сім'ї нардепа від ОПЗЖ, кума президента Росії Володимира Путіна Віктора Медведчука володіють землею на узбережжі Чорного моря в Болгарії.

Про це повідомляє Bihus.Info.

Ділянки розташовані на узбережжі Чорного моря, в муніципалітетах Несебир, Поморіє і Царево - це популярні курортні регіони. Частина землі призначена під вілли та курортно-рекреаційні будівлі, а інша - під сільське господарство.

За даними видання, майже 23 гектара на болгарському узбережжі компанії з орбіти Медведчука скупили в 2007 році. Тобто через два роки після того, як він покинув посаду глави Адміністрації президента Леоніда Кучми. У той час Медведчук був членом Вищої ради юстиції.

За інформацією Bihus.Info, для покупки закордонної нерухомості в Болгарії заснували п'ять фірм. В їхній капітал влили близько 37 млн лев - це майже 19 млн євро за нинішнім курсом.

У болгарських фірм складна структура власності, яка через Кіпр приводить до України.

Кінцевим власником цих фірм у болгарському реєстрі компаній зазначена дружина Медведчука телеведуча Оксана Марченко.