Чи може гей бути патріотом? Мер Франківська спровокував скандал

Руслан Марцінків має вибачитися перед ЛГБТ-спільнотою за фразу про те, що гей не може бути патріотом

Руслан Марцінків має вибачити перед геями-патріотами

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова розкритикувала гомофобну позицію очільника Івано-Франківської міськради Руслана Марцінківа і подала на нього скаргу до поліції. Про це омбудсмен написала на Facebook.

Денісова заявила, що «під час моніторингу ЗМІ було виявлено інформацію про порушення прав і свобод представників ЛГБТІ-спільноти» з боку Марцінківа.

Це сталося під час його інтерв’ю на YouTube-каналі «Розмова».

(дивитися з 1:00:14)

Журналіст нагадав Руслану Марцінківу його давню фразу про те, що гей не може бути патріотом – і попросив чиновника підтвердити, що він досі притримується такої точки зору. Мер Івано-Франківська фактично визнав, що і досі так вважає: «Я вже неодноразово це казав».

Людмила Денісова нагадала, що «гомофобні висловлювання є забороненими антидискримінаційним законодавством України і в мирний час». Тож омбудсменка уже направила меру Івано-Франківська листа з вимогою:

дотримуватися вимог антидискримінаційного законодавства;

публічно вибачитися за це гомофонне висловлювання.

Крім того, уповноважена з прав людини заявила, що звернулася до керівника Нацполіції із проханням перевірити цю інформацію та вжити відповідних заходів.

Нагадаємо, що фраза про геїв, які, на думку міського голови Івано-Франківська, не можуть бути патріотами, була уперше сказана ним кілька років тому. Пізніше вона набула популярності у соцмережах та месенджерах – так, у Telegram навіть з’явився стікер, присвячений цій фразі.

Фраза Руслана Марцінківа про геїв, які не можуть бути патріотами, стала інтернет-мемом

Додамо, що Руслан Марцінків під час війни зробив кілька резонансних заяв. Зокрема, він підтримав ідею карати мародерів публічно – бити палицями по голій дупі.

Крім того, мер Івано-Франківська закликав тимчасових переселенців, які прибули до міста, переходити на українську, бо російська мова для галичан – це мова окупанта.