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    Чи може гей бути патріотом? Мер Франківська спровокував скандал

    Руслан Марцінків має вибачитися перед ЛГБТ-спільнотою за фразу про те, що гей не може бути патріотом - Чи може гей бути патріотом? Мер Франківська спровокував скандал
    Руслан Марцінків має вибачитися перед ЛГБТ-спільнотою за фразу про те, що гей не може бути патріотом
    фото: Facebook Марцінківа

    Руслан Марцінків має вибачити перед геями-патріотами

    Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова розкритикувала гомофобну позицію очільника Івано-Франківської міськради Руслана Марцінківа і подала на нього скаргу до поліції. Про це омбудсмен написала на Facebook.

    Денісова заявила, що «під час моніторингу ЗМІ було виявлено інформацію про порушення прав і свобод представників ЛГБТІ-спільноти» з боку Марцінківа.

    Це сталося під час його інтерв’ю на YouTube-каналі «Розмова».

    (дивитися з 1:00:14)

    Журналіст нагадав Руслану Марцінківу його давню фразу про те, що гей не може бути патріотом – і попросив чиновника підтвердити, що він досі притримується такої точки зору. Мер Івано-Франківська фактично визнав, що і досі так вважає: «Я вже неодноразово це казав».

    Людмила Денісова нагадала, що «гомофобні висловлювання є забороненими антидискримінаційним законодавством України і в мирний час». Тож омбудсменка уже направила меру Івано-Франківська листа з вимогою:

    • дотримуватися вимог антидискримінаційного законодавства;
    • публічно вибачитися за це гомофонне висловлювання.

    Крім того, уповноважена з прав людини заявила, що звернулася до керівника Нацполіції із проханням перевірити цю інформацію та вжити відповідних заходів.

    Нагадаємо, що фраза про геїв, які, на думку міського голови Івано-Франківська, не можуть бути патріотами, була уперше сказана ним кілька років тому. Пізніше вона набула популярності у соцмережах та месенджерах – так, у Telegram навіть з’явився стікер, присвячений цій фразі.

    Фраза Руслана Марцінківа про геїв, які не можуть бути патріотами, стала інтернет-мемом
    Фраза Руслана Марцінківа про геїв, які не можуть бути патріотами, стала інтернет-мемом

    Додамо, що Руслан Марцінків під час війни зробив кілька резонансних заяв. Зокрема, він підтримав ідею карати мародерів публічно – бити палицями по голій дупі.

    Крім того, мер Івано-Франківська закликав тимчасових переселенців, які прибули до міста, переходити на українську, бо російська мова для галичан – це мова окупанта.

    Теги: ЛГБТ Україна Людмила Денісова патріотизм Руслан Марцінків
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    Чи може гей бути патріотом? Мер Франківська спровокував скандал