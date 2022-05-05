Чи може гей бути патріотом? Мер Франківська спровокував скандал
Руслан Марцінків має вибачити перед геями-патріотами
Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова розкритикувала гомофобну позицію очільника Івано-Франківської міськради Руслана Марцінківа і подала на нього скаргу до поліції. Про це омбудсмен написала на Facebook.
Денісова заявила, що «під час моніторингу ЗМІ було виявлено інформацію про порушення прав і свобод представників ЛГБТІ-спільноти» з боку Марцінківа.
Це сталося під час його інтерв’ю на YouTube-каналі «Розмова».
(дивитися з 1:00:14)
Журналіст нагадав Руслану Марцінківу його давню фразу про те, що гей не може бути патріотом – і попросив чиновника підтвердити, що він досі притримується такої точки зору. Мер Івано-Франківська фактично визнав, що і досі так вважає: «Я вже неодноразово це казав».
Людмила Денісова нагадала, що «гомофобні висловлювання є забороненими антидискримінаційним законодавством України і в мирний час». Тож омбудсменка уже направила меру Івано-Франківська листа з вимогою:
- дотримуватися вимог антидискримінаційного законодавства;
- публічно вибачитися за це гомофонне висловлювання.
Крім того, уповноважена з прав людини заявила, що звернулася до керівника Нацполіції із проханням перевірити цю інформацію та вжити відповідних заходів.
Нагадаємо, що фраза про геїв, які, на думку міського голови Івано-Франківська, не можуть бути патріотами, була уперше сказана ним кілька років тому. Пізніше вона набула популярності у соцмережах та месенджерах – так, у Telegram навіть з’явився стікер, присвячений цій фразі.
Додамо, що Руслан Марцінків під час війни зробив кілька резонансних заяв. Зокрема, він підтримав ідею карати мародерів публічно – бити палицями по голій дупі.
Крім того, мер Івано-Франківська закликав тимчасових переселенців, які прибули до міста, переходити на українську, бо російська мова для галичан – це мова окупанта.