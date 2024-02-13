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Фаріон відреагувала на сенсаційне рішення суду щодо її звільнення

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Фаріон відреагувала на сенсаційне рішення суду щодо її звільнення
Фаріон заявила, що подаватиме апеляцію на рішення суду
фото: Ірина Фаріон/Telegram

«Те, що написав цей суддя, не має нічого спільного з правовим обгрунтуванням»

Громадська діячка і екснардепка Ірина Фаріон не змогла поновитися на посаді після гучного мовного скандалу. У себе в соцмережах колишня викладачка бурхливо відреагувала на рішення суду.

«У ЗМІ з'явилася інформація про те, що суддя Галицького суду В. Стрельбицький відмовив у моєму позові до Львівської політехніки щодо мого політично вмотивованого і незаконного звільнення. Те, що написав цей суддя, не має нічого спільного з правовим обгрунтуванням», – йдеться в публікації.

Фаріон відреагувала на сенсаційне рішення суду щодо її звільнення фото 1

Фаріон назвала слова судді «замовною політичною публіцистикою» та додала, що «цього слід було очікувати». Екснардепка також наголосила, що подаватиме апеляцію на судове рішення.

«Я не борюся за поновлення на посаді, бо моя посада вже давно просто Ірина Фаріон. Я борюся за справедливість. Не можна перетворювати державу в концтабір 30-х чи 60-70-х років і звільняти з праці через політичні переконання», – емоційно висловилася Фаріон.

Нагадаємо, «Главком» з посиланням на дані судового реєстру писав, що Фаріон програла суд із поновлення на посаді професора кафедри української мови Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка». Суд вважає категорично неприйнятними у демократичній країні прояви нетерпимості до певної групи чи категорії населення (у цьому випадку – військовослужбовців), за будь-якою ознакою, зокрема віком, статтю, національністю чи мовою спілкування.

Феміда наголосила: Ірина Фаріон мала би усвідомити, що її негативні твердження стосовно військовослужбовців, можуть бути оцінені як аморальні, «адже у воюючій державі межа моралі у поведінці щодо оцінки захисників країни є дуже тонкою». Більше того, суд переконаний: Ірина Фаріон не має безпосередньої приналежності до військової служби, тому військовослужбовці і їх командири цілком спроможні вирішити мовне питання самостійно.

Як повідомляв «Главком», після звільнення Ірини Фаріон з львівського вишу Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження та вже призначила низку експертиз щодо висловлювань і публікацій відомої мовознавиці.

Кримінальне провадження відкрито за такими статтями Кримінального кодексу України: ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками); ст. 435-1 (образа честі і гідності військовослужбовця, погрози військовослужбовцю); ст. 163 (порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфічної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв’язку або через комп’ютер); ст.182 (порушення недоторканості приватного життя).

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Теги: суд Ірина Фаріон звільнення

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