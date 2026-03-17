Зеленський розповів, скільки фахівців з «шахедів» відправила Україна на Близький Схід

Глава держави повідомив, що українські спеціалісти перебувають в ОАЕ, Катарі та Саудівській Аравії, а також прямують до Кувейта

Україна відправила на Близький Схід 201 експерта з іранських «шахедів». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на виступ президента України Володимира Зеленського.

«Це військові експерти, які знають, як захищатися, як допомогти від дронів «Шахед». Наші команди вже в ОАЕ, Катарі та Саудівській Аравії, а також прямують до Кувейта», – каже він.

Зеленський підкреслив, що світ має йти в ногу з еволюцією війни та зброї, спричиненою безпілотниками та штучним інтелектом. «Світ увійшов у абсолютно новий час. Час дронів, час штучного інтелекту. Це означає еволюцію зброї, еволюцію війни та еволюцію злочинності. Ніхто не може передбачити, куди приведе ця еволюція, але ми повинні йти в ногу з нею. І ще більше – ми маємо бути попереду нього», – наголосив він.

За словами глави держави, Україна готова запропонувати дронові угоди всім надійним партнерам. «Не думаю, що хтось хоче залишити перевірену війною силу та спроможність України поза межами своєї безпеки. А якщо хтось і захоче, то це буде нерозумно», – пояснив український лідер.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що більш як 10 країн звернулись до України за підтримкою в захисті від «шахедів».

Як повідомлялося, уряд Японії розглядає можливість закупівлі ударних дронів українського виробництва для посилення оборонних можливостей країни.

До слова, президент Володимир Зеленський розповів, що Україна трохи менше року тому висунула пропозицію США щодо створення «дронової угоди». За його словами, метою було започаткувати експортну інфраструктуру для українських дронів, технологій на базі штучного інтелекту та систем радіоелектронної боротьби – всього, що складає систему оборони.