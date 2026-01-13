Російський безпілотник влучив у дитячий санаторій у Харкові

На місці влучання виникла пожежа

Вночі 13 січня російська окупаційна армія вдарила по Харкову безпілотниками. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, пише «Главком».

В Шевченківському районі Харкова зафіксували удар ворожим БпЛА. Як виявилося, «шахеда» влучив у дитячий санаторій. На місці виникла пожежа.

«Зафіксовано влучання «шахеду» у дитячий санаторій в Шевченківському районі Харкова. На місці пожежа», – написав Терехов.

За попередньою інформацією, без постраждалих.

Як повідомлялося, цієї ночі російські терористи також атакували безпілотниками передміста Харкова. «Вибухи, які було чутно у місті, пролунали за межами Харкова – у найближчому передмісті», – написав Терехов. Внаслідок атаки є загиблі та постраждалі.

Нагадаємо, 1 січня у Харкові російські війська завдали удару по житловому будинку. Рятувальники виявили тіло дитини під завалами.

2 січня російська терористична армія здійснила удар по середмістю Харкова. Внаслідок чого постраждали люди. «Удар прийшовся по житловому багатоповерховому будинку у Київському районі міста. За попередньою інформацією – є постраждалі і значні руйнування», – наголосив Ігор Терехов.

Згодом у Харкові зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару. Зокрема, очільник МЗС України Андрій Сибіга прокоментував удар Росії по Харкову. Він наголосив, що Україна очікує жорсткої міжнародної реакції.