Зеленський зустрівся з британським монархом

Глава держави подякував королівській родині за підтримку України

Президент України Володимир Зеленський розпочав свій робочий візит до Великої Британії з аудієнції в короля Чарльза III. Про це повідомляє Главком з посиланням на допис глави держави.

Зустріч відбулася у Букінгемському палаці. Український лідер подякував британському монарху та всій королівській родині за незмінну підтримку й солідарність з Україною.

фото: Офіс президента

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув до Лондона з робочим візитом. Зеленський проведе переговори з прем’єр-міністром Кіром Стармером. Після чого відбудуться тристоронні переговори за участю генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Також повідомляється, що Зеленський і Стармер зроблять спільні заяви перед початком переговорів, однак їх не транслюватимуть. Окрему зустріч із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте президент України проведе пізніше того ж дня. Крім того, о 18:25 за київським часом Володимир Зеленський виступить перед членами парламенту Великої Британії.

Зеленський в Лондоні. Заплановані аудієнція в Його Величності Короля Чарльза III, зустрічі з Прем’єр-міністром Кіром Стармером і Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте pic.twitter.com/6BEFPOCFny — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) March 17, 2026

До слова, Україна та Велика Британія планують підписати нові домовленості у сфері безпеки та оборонної промисловості. Очікується, що прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент України Володимир Зеленський підпишуть удосконалену декларацію про співпрацю у сфері безпеки та оборонної промисловості. Документ передбачає поєднання бойового досвіду України з промисловими можливостями британської оборонної галузі.