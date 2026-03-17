Український президент виступив перед парламентом Британії

Ростислав Вонс
скриншот з трансляції Офісу президента

Глава держави розповів британським парламентарям про військові спроможності України

Президент України Володимир Зеленський виступає перед членами парламенту Великої Британії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Зеленський заявив, що на Близькому Сході перебуває 201 український експерт, і ще 34 готові до відправлення в регіон. За його словами, українські військові вже є в Об'єднаних Арабських Еміратах, Катарі, Саудівській Аравії та прямують до Кувейту. Він додав, що Україна зробила це за запитами партнерів, зокрема США, і що це фактично є «частиною дронової угоди», яку Україна пропонувала Сполученим Штатам.

За словами глави держави, Україна готова запропонувати дронові угоди всім надійним партнерам. «Не думаю, що хтось хоче залишити перевірену війною силу та спроможність України поза межами своєї безпеки. А якщо хтось і захоче, то це буде нерозумно», – пояснив український лідер.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський прибув до Лондона. Президент України розпочав свій робочий візит з аудієнції в короля Чарльза III.

Крім того, глава держави провів переговори з прем’єр-міністром Кіром Стармером. Після чого відбудуться тристоронні переговори за участю генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Окрему зустріч із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте президент України проведе пізніше того ж дня.

Раніше повідомлялося, що Україна та Велика Британія планують підписати нові домовленості у сфері безпеки та оборонної промисловості. Очікується, що прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент України Володимир Зеленський підпишуть удосконалену декларацію про співпрацю у сфері безпеки та оборонної промисловості. Документ передбачає поєднання бойового досвіду України з промисловими можливостями британської оборонної галузі.

