Не можна зволікати з поставками ППО: Зеленський про наслідки нічної атаки на Україну

Зеленський: У столиці та регіоні головною мішенню для росіян була енергетика

Зеленський закликав партнерів до рішучості та допомоги після масованої атаки 24 січня

У ніч на 24 січня 2026 року Україна пережила масштабну комбіновану атаку: ворог випустив понад 370 ударних дронів та 21 ракету різних типів. Президент Володимир Зеленський повідомив про важкі наслідки в кількох регіонах та наголосив, що захист українського неба – це питання виживання людей у розпал зими. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Головними цілями терористичного удару стали житлова інфраструктура Харкова та енергетичні об'єкти Київщини. Під ворожим вогнем опинилися Київ та область, Сумщина, Харківщина та Чернігівщина. На жаль, зафіксовані влучання.

«Станом на зараз відомо про десятки поранених людей, серед них є дитина. У столиці та регіоні головною мішенню для росіян була енергетика. На жаль, життя однієї людини забрала ця атака», – зазначив президент.

❗️Понад 370 БпЛА та 21 ракету різних типів запустили росіяни по Україні цієї ночі, – Зеленський



Як повідомив глава держави, під ударом були Київ та область, Сумщина, Харківщина та Чернігівщина.



У столиці та регіоні головна мішень росіян – енергетика.



Зеленський зазначив, що… pic.twitter.com/sI6cS4TqYf — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 24, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

У Харкові росіяни вкотре продемонстрували свою цинічність.

«У Харкові пошкодили пологовий будинок, гуртожиток, де мешкали переселенці, медичний коледж і житлові будинки», – розповів Зеленський.

Володимир Зеленський підкреслив, що кожна затримка з постачанням ракет до систем Patriot та NASAMS коштує життів.

«Кожен такий російський удар по енергетиці доводить, що не можна зволікати з поставками ППО. Не можна заплющувати очі на ці удари, потрібно відповідати, і відповідати силою. Розраховуємо на реакцію та допомогу всіх наших партнерів. Кожна ракета до Patriot, NASAMS, усіх інших систем допомагає захищати критичну інфраструктуру й пройти людям холод зими. Обов’язково маємо реалізувати все, про що домовилися з Президентом Трампом у Давосі щодо ППО. Дякую всім, хто допомагає захищати життя», – наголосив глава держави.

Нагадаємо, нічна атака 24 січня спричинила чергову хвилю кризової ситуації в комунальній сфері столиці. Через пошкодження критичної інфраструктури місто знову зіткнулося з масштабними перебоями у постачанні тепла та води. Внаслідок масованої атаки майже 6 000 житлових будинків столиці залишилися без опалення. За словами мера, більшість із цих об'єктів – це будинки, які комунальники вже двічі намагалися стабільно підключити до мережі після попередніх обстрілів 9-го та 20-го січня.