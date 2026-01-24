Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Не можна зволікати з поставками ППО: Зеленський про наслідки нічної атаки на Україну

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Не можна зволікати з поставками ППО: Зеленський про наслідки нічної атаки на Україну
Зеленський: У столиці та регіоні головною мішенню для росіян була енергетика
фото: ДСНС Києва

Зеленський закликав партнерів до рішучості та допомоги після масованої атаки 24 січня

У ніч на 24 січня 2026 року Україна пережила масштабну комбіновану атаку: ворог випустив понад 370 ударних дронів та 21 ракету різних типів. Президент Володимир Зеленський повідомив про важкі наслідки в кількох регіонах та наголосив, що захист українського неба – це питання виживання людей у розпал зими. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Головними цілями терористичного удару стали житлова інфраструктура Харкова та енергетичні об'єкти Київщини. Під ворожим вогнем опинилися Київ та область, Сумщина, Харківщина та Чернігівщина. На жаль, зафіксовані влучання.

«Станом на зараз відомо про десятки поранених людей, серед них є дитина. У столиці та регіоні головною мішенню для росіян була енергетика. На жаль, життя однієї людини забрала ця атака», – зазначив президент.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

У Харкові росіяни вкотре продемонстрували свою цинічність.

«У Харкові пошкодили пологовий будинок, гуртожиток, де мешкали переселенці, медичний коледж і житлові будинки», – розповів Зеленський.

Володимир Зеленський підкреслив, що кожна затримка з постачанням ракет до систем Patriot та NASAMS коштує життів.

«Кожен такий російський удар по енергетиці доводить, що не можна зволікати з поставками ППО. Не можна заплющувати очі на ці удари, потрібно відповідати, і відповідати силою. Розраховуємо на реакцію та допомогу всіх наших партнерів. Кожна ракета до Patriot, NASAMS, усіх інших систем допомагає захищати критичну інфраструктуру й пройти людям холод зими. Обов’язково маємо реалізувати все, про що домовилися з Президентом Трампом у Давосі щодо ППО. Дякую всім, хто допомагає захищати життя», – наголосив глава держави.

Нагадаємо, нічна атака 24 січня спричинила чергову хвилю кризової ситуації в комунальній сфері столиці. Через пошкодження критичної інфраструктури місто знову зіткнулося з масштабними перебоями у постачанні тепла та води. Внаслідок масованої атаки майже 6 000 житлових будинків столиці залишилися без опалення. За словами мера, більшість із цих об'єктів – це будинки, які комунальники вже двічі намагалися стабільно підключити до мережі після попередніх обстрілів 9-го та 20-го січня.

Читайте також:

Теги: Харків Київ Володимир Зеленський Чернігів

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка у Києві
Найчесніша театральна премія: які вистави зібрали повні зали у 2025 році
27 грудня, 2025, 22:02
На місцях ворожих ударів у Чернігові тривають аварійно-відновлювальні роботи
Окупанти атакували дронами енергетичну інфраструктуру Чернігова
24 грудня, 2025, 15:22
Дрони атакували Ільський НПЗ, окупанти обстріляли Україну: головне за ніч
Дрони атакували Ільський НПЗ, окупанти обстріляли Україну: головне за ніч
1 сiчня, 06:40
Президент назвав сфери, у яких дії КНР викликають занепокоєння Києва, оскільки вони підсилюють російську армію
Мирні перемовини. Зеленський прокоментував позицію Китаю станом на кінець 2025 року
24 грудня, 2025, 11:19
Росія вдарила по інфраструктурному обʼєкту у Харкові
Росія вдарила по інфраструктурному обʼєкту у Харкові
11 сiчня, 02:37
Дональд Трамп заявив, що зустрінеться із Зеленським і вірить у можливість мирної угоди
Україна та Росія перебувають у точці для укладення угоди – Трамп
21 сiчня, 17:45
Близько 500 тисяч родин залишаються без світла після масованої атаки на Київ
У Києві та області без світла понад пів мільйона споживачів – деталі
27 грудня, 2025, 17:27
Президент подякував прем’єр-міністру Австралії
Австралія допоможе Україні захиститися від російських атак: деталі від Зеленського
5 сiчня, 12:31
Вулиці столиці стали небезпечними через ожеледицю там, де сніг прибирали недостатньо добре або не прибирали зовсім
Біля Інституту травматології – суцільна ковзанка. Фоторепортаж із центру Києва
19 сiчня, 14:54

Події в Україні

Не можна зволікати з поставками ППО: Зеленський про наслідки нічної атаки на Україну
Не можна зволікати з поставками ППО: Зеленський про наслідки нічної атаки на Україну
Чернігів та область залишилися без світла через масований обстріл
Чернігів та область залишилися без світла через масований обстріл
Атака на Харків: зросла кількість постраждалих
Атака на Харків: зросла кількість постраждалих
Карта бойових дій в Україні станом на 24 січня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 24 січня 2026 року
Втрати ворога станом на 24 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 24 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Приблизна мапа руху ракет та дронів цієї ночі
Приблизна мапа руху ракет та дронів цієї ночі

Новини

День ангела Ксенії 2026: привітання, яскраві листівки та вірші
Сьогодні, 08:05
День Ксенії: історія свята, прикмети, заборони та що можна просити у святої
Сьогодні, 07:07
Столиця Боснії стала одним із найбільш забруднених міст світу
Вчора, 21:03
Половина Європи сприймає Трампа як ворога – опитування
Вчора, 19:34
Каллас назвала умови співпраці ЄС з Радою миру Трампа
22 сiчня, 21:47
Білий дім переплутав Бельгію з Білоруссю у списку членів Ради миру
22 сiчня, 20:55

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua