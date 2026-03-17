Ексглава Донецької ОДА розповів про «ядерний чемоданчик», який носив помічник за Медведчуком

Лариса Голуб
Тарута наголосив, що Медведчук мав вагомий вплив на президентів України
За словами Тарути, Медведчук вклинювався у спілкування перших осіб України з Путіним, чим шкодив відносинам. Петро Порошенко не став винятком

Колишній голова Донецької обласної державної адміністрації, народний депутат Сергій Тарута поділився спогадами про діяльність та вплив Віктора Медведчука в Україні. За словами Тарути, Медведчук майстерно «вклинювався» у спілкування перших осіб Росії та України, стаючи посередником, потреби в якому не мало б бути. Також Тарута згадав про специфічний чемоданчик, який носив помічник за Медведчуком. Про це нардеп розповів в інтерв'ю журналістці Наташі Влащенко, інформує «Главком».

«Це почалося (політичний вплив Медведчука на верхівку влади, – «Главком») з Кравчука, Кучми. Він для них був зручним. Нічого не заважало Ющенку тоді вибудувути стосунки без Медведчука. Далі це підхопив Янукович – також через Медведчука. Далі Порошенко вже успадкував – теж через Медведчука. Ну і, безумовно, Медведчук ще при цьому робив гарний-гарний бізнес», – зазначив Тарута.

«Медведчук дуже розумний. Він чітко вистроїв схему, як управляти президентами, прем'єрами і бути для них саме тим, хто буде комунікувати з першою особою», – дав оцінку Медведчуку Тарута.

Однією з найбільш промовистих деталей, яку згадав Тарута, став специфічний аксесуар, що супроводжував Медведчука на всіх зустрічах. «Я бачив, коли його помічник носив кейс... Я перший раз бачив такий бокс, де було мінімум 16 або 18 телефонів», – згадує Тарута. Нардеп в розмові з журналісткою пожартував, що це був такий собі «ядерний чемоданчик». 

«Ядерна валіза» – це портативний пристрій зв'язку, який дозволяє президенту РФ віддати наказ про застосування ядерної зброї.

Особливої ваги, на думку Тарути, додавало Віктору Медведчуку те, що у нього був телефон для зв'язку безпосередньо з Путіним. «Він себе продавав для Путіна, як та людина, яка має вплив в Україні, а в Україні – як та людина, яка має вплив у Росії. І цим гарно користувався», – додає Тарута.

Нагадаємо, обвинувачений у державній зраді колишній український проросійський політик, державний та громадський діяч Віктор Медведчук і колишній український журналіст Денис Жарких заснували політичний проєкт «Інша Україна» і зареєстрували його в Росії як громадську організацію. 

До слова, колишні народні депутати, олігархи Віктор Медведчук й Вадим Новинський погрожували президенту України Володимиру Зеленському на початку повномасштабної війни. За словами президента, політики багато разів передавали ультиматуми від глави Кремля Володимира Путіна. Зокрема, говорили про те, як треба здавати українські території.

Нагадаємо, другий президент України Леонід Кучма пояснив причини, через які він свого часу призначив на високі посади Віктора Медведчука, Дмитра Табачника та Віктора Януковича, які сьогодні в Україні визнані зрадниками та перебувають у Росії

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

