Росія вдарила по інфраструктурному обʼєкту у Харкові

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Росія вдарила по інфраструктурному обʼєкту у Харкові
фото з відкритих джерел

Внаслідок атаки постраждалих немає

Вночі 11 січня російська окупаційна армія атакувала Харків. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов, пише «Главком».

Ворожий безпілотник влучив у інфраструктурний об'єкт у Слобідському районі.

«Маємо інформацію про влучання ворожого БпЛА типу «Молнія» у Слобідському районі Харкова. Удар прийшовся по інфраструктурному обʼєкту. На місці працюють усі відповідні служби», – написав Терехов.

Як відомо, у Харкові зафіксовано серію ракетних ударів, перший з яких припав на промислову зону Слобідського району. 

Перший вибух у місті пролунав близько 12:45. Мер міста повідомив, що влучання сталося у промзону у Слобідському районі. У Повітряних силах у цей час писали про бойову роботу по російських безпілотниках у Харкові.

Нагадаємо, 1 січня у Харкові російські війська завдали удару по житловому будинку. Рятувальники виявили тіло дитини під завалами.

2 січня російська терористична армія здійснила удар по середмістю Харкова. Внаслідок чого постраждали люди. «Удар прийшовся по житловому багатоповерховому будинку у Київському районі міста. За попередньою інформацією – є постраждалі і значні руйнування», – наголосив Ігор Терехов.

Згодом у Харкові зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару. Зокрема, очільник МЗС України Андрій Сибіга прокоментував удар Росії по Харкову. Він наголосив, що Україна очікує жорсткої міжнародної реакції.

