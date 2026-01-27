«Більшість дронів вдалося збити, але..». Зеленський розповів про атаки на міста

Зеленський провів селектор по ситуації в областях та громадах

Росія здійснила масштабний наліт на Одесу та Харків

Президент України Володимир Зеленський провів розширену селекторну нараду щодо ситуації в регіонах після чергової хвилі російського терору. Ключовими темами стали масована атака дронів на історичний центр Одеси, критичні пошкодження енергообʼєктів у Харкові та масштабна криза теплопостачання в столиці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Росія здійснила масштабний наліт на Одесу, застосувавши 52 ударні дрони. Значна частина безпілотників була спрямована безпосередньо на центральну частину міста, зокрема район знаменитого ринку «Привоз».

«Провів селектор по ситуації в областях та громадах. Міністерство оборони України, командування Повітряних сил і регіональна влада аналізують обставини удару по Одесі: 52 російські дрони загалом було, і значна частина – фактично проти центральної частини Одеси, поруч із «Привозом». Більшість дронів вдалося збити, але, на жаль, були і влучання в місті, також і на Одещині. Зараз триває рятувальна операція, розбір завалів, усі необхідні сили задіяні», – розповів Володимир Зеленський.

Ситуація на Харківщині залишається вкрай напруженою. Після обстрілу з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) підтверджено пряме влучання в один із ключових енергетичних об'єктів регіону.

«Було влучання по енергетичному обʼєкту – є значні пошкодження. Відновлювальні роботи тривають безперервно. Дякую всім залученим фахівцям ДСНС України, Укренерго, Харківобленерго», – зазначив президент.

Столиця стикнулася з серйозними проблемами в системі ЖКГ. Станом на ранок 27 січня без опалення залишаються 926 житлових будинків у кількох районах лівого берега Києва.

«Окремо розібрали ситуацію в Києві. Станом на сьогоднішній ранок досі без опалення 926 будинків у кількох районах на лівому березі столиці. Міністерство енергетики й Міністерство внутрішніх справ залучають додаткові генератори. Резерви з усієї України задіяні для допомоги столиці. Були доповіді також по ситуації на Київщині та в Запоріжжі. Важливо, що вся країна зараз обʼєднана для того, щоб стабілізувати ситуацію і забезпечити стійкість нашої держави. Дякую всім, хто працює заради України та українців», – підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, головними цілями російських терористів під час нічної атаки були енергетика та критична інфраструктура.