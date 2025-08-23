Зустріч Зеленського з Путіним: президент Фінляндії оцінив можливість перемир’я

За оцінками Стубба, Росія прагне продовжувати бойові дії проти України

Фінський президент Александр Стубб каже, що наразі не бачить жодних ознак готовності Росії сісти за стіл переговорів, щоб обговорити перемир’я або мир з Україною. Як інформує «Главком», про це Стубб сказав в інтервʼю Helsingin Sanomat.

За оцінками президента Фінляндії, Росія прагне продовжувати бойові дії проти України «принаймні до осені, щоб максимізувати свої територіальні завоювання».

Стубб скептично оцінив перспективи саміту України та Росії, про підготовку якого заговорили після переговорів європейських лідерів із Дональдом Трампом у Білому домі.

«Якщо метою була двостороння зустріч через два тижні після Вашингтона, тобто через тиждень після понеділка, то я вважаю це дуже малоймовірним. Російська тактика затягування часу триває», – вважає фінський президент.

Раніше перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця заявив, що Україна, США та європейські партнери поступово просуваються в питанні надання гарантій безпеки, попри спроби Москви зірвати мирний процес.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін під час пресконференції прокоментував свою зустріч з президентом США Дональдом Трампом. Слова диктатора цитують росЗМІ, передає «Главком».

Очільник Кремля заявив про покращення відносин з американською стороною і в цьому відзначає прихід Трампа на пост президента США. Каже, що з приходом Трампа «з’явилося світло в кінці тунелю».