Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зустріч Зеленського з Путіним: президент Фінляндії оцінив можливість перемир’я

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Зустріч Зеленського з Путіним: президент Фінляндії оцінив можливість перемир’я
Стубб скептично оцінив перспективи саміту України та Росії
фото з відкритих джерел

За оцінками Стубба, Росія прагне продовжувати бойові дії проти України

Фінський президент Александр Стубб каже, що наразі не бачить жодних ознак готовності Росії сісти за стіл переговорів, щоб обговорити перемир’я або мир з Україною. Як інформує «Главком», про це Стубб сказав в інтервʼю Helsingin Sanomat.

За оцінками президента Фінляндії, Росія прагне продовжувати бойові дії проти України «принаймні до осені, щоб максимізувати свої територіальні завоювання».

Стубб скептично оцінив перспективи саміту України та Росії, про підготовку якого заговорили після переговорів європейських лідерів із Дональдом Трампом у Білому домі.

 «Якщо метою була двостороння зустріч через два тижні після Вашингтона, тобто через тиждень після понеділка, то я вважаю це дуже малоймовірним. Російська тактика затягування часу триває», – вважає фінський президент.

Раніше перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця заявив, що Україна, США та європейські партнери поступово просуваються в питанні надання гарантій безпеки, попри спроби Москви зірвати мирний процес.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін під час пресконференції прокоментував свою зустріч з президентом США Дональдом Трампом. Слова диктатора цитують росЗМІ, передає «Главком».

Очільник Кремля заявив про покращення відносин з американською стороною і в цьому відзначає прихід Трампа на пост президента США. Каже, що з приходом Трампа «з’явилося світло в кінці тунелю».

Читайте також:

Теги: росія Україна перемир'я Володимир Зеленський путін Фінляндія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський та Трамп, а також українські та американські посадовці спілкуються в Овальному кабінеті
Зустріч Зеленського з Трампом: трансляція
18 серпня, 20:34
Ліпавський: Ви можете досягти тимчасового умиротворення
Глава МЗС Чехії прирівняв розмову Трампа та Путіна до угоди з Гітлером
16 серпня, 10:09
Нині триває 1267-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 14 серпня 2025 року
14 серпня, 08:14
головна мета переговорів Трампа з Путіним – це ’ясування позицій і отримання повної інформації перед ухваленням рішень
Подробиці зустрічі Трампа та Путіна, вибухи у Росії: головне за ніч
13 серпня, 05:53
Володимир Зеленський та Педро Санчес
Зеленський – прем’єру Іспанії: Головне, щоб РФ знову не нав’язала нереалістичних умов
9 серпня, 18:40
Російський диктатор планує відвідати країну до кінця 2025 року
Індія анонсувала візит Путіна
7 серпня, 17:43
Дональд Трамп втрачає готовність далі чекати, щоб російська сторона поклала кінець війні
Трамп втрачає терпіння щодо Росії – Держсекретар США
27 липня, 08:42
Польська влада нещодавно ухвалила рішення про закриття російського консульства у Кракові
Польща отримала нового посла Росії
25 липня, 14:45
Норми документа пропонують механізм запобігання розвідувально-підривній діяльності іноземних спецслужб проти України
Зеленський вніс до Ради законопроєкт про незалежність НАБУ і САП
24 липня, 19:02

Політика

Зустріч Зеленського з Путіним: президент Фінляндії оцінив можливість перемир’я
Зустріч Зеленського з Путіним: президент Фінляндії оцінив можливість перемир’я
Зеленський призначив нового голову Покровської РДА
Зеленський призначив нового голову Покровської РДА
Я готовий до будь-якого формату зустрічі з російським очільником – Зеленський
Я готовий до будь-якого формату зустрічі з російським очільником – Зеленський
«Хай завжди гордим буде наш синьо-жовтий прапор!»: звернення президента
«Хай завжди гордим буде наш синьо-жовтий прапор!»: звернення президента
З Днем Державного Прапора: прем’єр-міністерка Юлія Свириденко звернулась до українців
З Днем Державного Прапора: прем’єр-міністерка Юлія Свириденко звернулась до українців
Зеленський привітав українців з Днем Державного Прапора України
Зеленський привітав українців з Днем Державного Прапора України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
280K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 серпня: ситуація на фронті
111K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 серпня 2025
39K
Синоптикиня Діденко розповіла, чи повернеться спека в Україну
8298
Скандал на набережній біля ЖК River Stone: команда Кличка знесла незаконний паркан, забудовник поставив новий
4212
Покоління зумерів відмовляється від друзів: названо причину
3591
Скільки потрібно заробляти, щоб купити будинок у Німеччині

Новини

На Київщині вантажівка злетіла з дороги
Вчора, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
Вчора, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
Вчора, 20:46
Атаки на «Північний потік»: українець відмовився від екстрадиції до Німеччини
Вчора, 20:17
Ракета «Фламінго»: Україна планує виробляти по 200 одиниць на місяць
Вчора, 18:53
Рада підтримала законопроєкт, який ускладнить боротьбу з корупцією
21 серпня, 14:53

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua