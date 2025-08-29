Головна Світ Політика
search button user button menu button

Пєсков назвав умову для зустрічі Путіна із Зеленським

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Пєсков назвав умову для зустрічі Путіна із Зеленським
Пєсков зазначив, що Росія нібито зберігає готовність до переговорів
фото з відкритих джерел

Пєсков про можливу зустріч Путіна та Зеленського: «Експертна робота не вирує»

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков, коментуючи заяви про те, що зустріч Володимира Путіна та Володимира Зеленського не відбудеться, заявив, що Путін не виключає такої можливості. Однак, за словами речника диктатора, будь-яка зустріч на найвищому рівні має бути ретельно підготовлена. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Пєсков наголосив, що для успішної зустрічі необхідно «фіналізувати напрацювання», які повинні бути попередньо завершені на експертному рівні. Він додав, що «поки не можна сказати, що експертна робота вирує. На жаль, ні».

При цьому він зазначив, що Росія нібито зберігає готовність до таких переговорів і «всі наші позиції доведені». Заява Пєскова прозвучала на тлі коментарів канцлера Німеччини Фрідріха Мерца.

Як відомо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив сумнів у можливості зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента РФ Володимира Путіна. Про це він заявив у французькому Безансоні перед зустріччю з президентом Франції Емманюелем Макроном, передає «Главком» із посиланням на DW.

Мерц зазначив, що уряди Німеччини та Франції обговорюватимуть ситуацію в Україні, враховуючи «той факт, що зустріч між президентом Зеленським і президентом Путіним, вочевидь, не відбудеться». Ця заява пролунала після нічної атаки Росії на Київ.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав російського диктатора Володимира Путіна провести особисту зустріч з президентом України Володимиром Зеленським та пригрозив санкціями, якщо Росія уникатиме такої зустрічі. Слова канцлера після зустрічі з прем'єр-міністром Канади Карні в Берліні цитує Der Spiegel, передає «Главком».

«Якщо російський президент серйозно налаштований припинити вбивства, то він прийме пропозицію. Якщо російська сторона не зробить цього кроку, то знадобиться ще більший тиск», – сказав Мерц.

Канцлер також зазначив, що тепер крок за Москвою, оскільки Україна неодноразово заявляла про свою готовність до будь-якого формату переговорів. 

Читайте також:

Теги: Дмитро Пєсков путін Володимир Зеленський переговори Фрідріх Мерц

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами глави держави, більше ніж сто тисяч домогосподарств лишилися без світла через обстріли
«Росіяни продовжують війну». Зеленський відреагував на удари по енергообʼєктах
27 серпня, 12:21
Україна погоджується на будь-який формат переговорів, тоді як Росія відкидає ідею саміту Зеленського з Путіним
Канцлер Німеччини закликав Путіна до переговорів, пригрозивши санкціями
26 серпня, 16:02
Головною умовою Лавров назвав вирішення питання про легітимність
Кремль знайшов нову причину продовжити війну? Лавров назвав чергову умову мирної угоди
21 серпня, 14:35
Путін бля Трампа погано тримався на ногах
Після спільної пресконференції Путін «танцював» перед Трампом (відео)
16 серпня, 03:18
Наступна зустріч Трампа та Путіна відбудеться у Москві? Заява американського лідера
Наступна зустріч Трампа та Путіна відбудеться у Москві? Заява американського лідера
16 серпня, 02:15
Місцем проведення зустрічі Трампа та Путіна стане об’єднана військова база Елмендорф-Річардсон у місті Анкоридж, штат Аляска
Чи підпишуть Трамп і Путін документ за підсумками саміту? Відповідь Кремля
14 серпня, 17:36
Путін спробує довести Трампу, що Україна нібито «штучна держава»
Путін готує Трампу лекцію з історії. Центр протидії дезінформації оприлюднив «чернетки»
14 серпня, 12:11
Прощання з журналісткою Рощиною, додаткові санкційні пакети проти Росії. Головне за 8 серпня
Прощання з журналісткою Рощиною, додаткові санкційні пакети проти Росії. Головне за 8 серпня
8 серпня, 21:07
В Україні триває 1262-й день повномасштабної війни
П'ять сценаріїв закінчення війни в Україні: аналіз CNN 
8 серпня, 05:10

Політика

Після удару по Києву: Швеція викликала посла Росії
Після удару по Києву: Швеція викликала посла Росії
Пєсков назвав умову для зустрічі Путіна із Зеленським
Пєсков назвав умову для зустрічі Путіна із Зеленським
Радбез ООН проведе екстрене засідання через масований обстріл Києва
Радбез ООН проведе екстрене засідання через масований обстріл Києва
Трамп наказав будувати урядові будівлі США в класичному стилі
Трамп наказав будувати урядові будівлі США в класичному стилі
Таємна дипломатія: лист Сі Цзіньпіна може змінити відносини між Китаєм та Індією
Таємна дипломатія: лист Сі Цзіньпіна може змінити відносини між Китаєм та Індією
У Вашингтоні розгорівся скандал навколо ЦРУ: подробиці The Washington Post
У Вашингтоні розгорівся скандал навколо ЦРУ: подробиці The Washington Post

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
282K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 серпня: ситуація на фронті
213K
Від «Москви» і до «Ямала». Усі втрати російського флоту у Чорному морі
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 серпня 2025
71K
Знайшовся власник вилученої готівки зі службового кабінету Крупи
6048
РФ масовано атакувала Київ: вже 23 загиблих, серед яких четверо дітей (оновлюється)
3418
«Був не здивований». Білий дім повідомив, як Трамп відреагував на удар РФ по Києву

Новини

Міністр оборони Бельгії назвав умову для розміщення військ в Україні
Сьогодні, 14:08
Навіщо на овочі й фрукти наносять віск? Держспоживслужба пояснила, чому треба бути обережним
Сьогодні, 04:25
«Я не хочу бути песимістом, але..». Голова МЗС Італії зробив заяву щодо війни в Україні
Вчора, 20:09
Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
Вчора, 13:10
У Києві через обстріл РФ пошкоджень зазнав офіс Британської Ради
Вчора, 12:35
Як відбувається ідентифікація тіл українців. Репортаж The New York Times із Одещини
25 серпня, 13:32

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua