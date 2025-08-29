Пєсков назвав умову для зустрічі Путіна із Зеленським

Пєсков про можливу зустріч Путіна та Зеленського: «Експертна робота не вирує»

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков, коментуючи заяви про те, що зустріч Володимира Путіна та Володимира Зеленського не відбудеться, заявив, що Путін не виключає такої можливості. Однак, за словами речника диктатора, будь-яка зустріч на найвищому рівні має бути ретельно підготовлена. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Пєсков наголосив, що для успішної зустрічі необхідно «фіналізувати напрацювання», які повинні бути попередньо завершені на експертному рівні. Він додав, що «поки не можна сказати, що експертна робота вирує. На жаль, ні».

При цьому він зазначив, що Росія нібито зберігає готовність до таких переговорів і «всі наші позиції доведені». Заява Пєскова прозвучала на тлі коментарів канцлера Німеччини Фрідріха Мерца.

Як відомо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив сумнів у можливості зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента РФ Володимира Путіна. Про це він заявив у французькому Безансоні перед зустріччю з президентом Франції Емманюелем Макроном, передає «Главком» із посиланням на DW.

Мерц зазначив, що уряди Німеччини та Франції обговорюватимуть ситуацію в Україні, враховуючи «той факт, що зустріч між президентом Зеленським і президентом Путіним, вочевидь, не відбудеться». Ця заява пролунала після нічної атаки Росії на Київ.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав російського диктатора Володимира Путіна провести особисту зустріч з президентом України Володимиром Зеленським та пригрозив санкціями, якщо Росія уникатиме такої зустрічі. Слова канцлера після зустрічі з прем'єр-міністром Канади Карні в Берліні цитує Der Spiegel, передає «Главком».

«Якщо російський президент серйозно налаштований припинити вбивства, то він прийме пропозицію. Якщо російська сторона не зробить цього кроку, то знадобиться ще більший тиск», – сказав Мерц.

Канцлер також зазначив, що тепер крок за Москвою, оскільки Україна неодноразово заявляла про свою готовність до будь-якого формату переговорів.