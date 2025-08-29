Головна Світ Політика
Канцлер Німеччини: Зустрічі Зеленського та Путіна, скоріш за все, не буде

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Канцлер Німеччини: Зустрічі Зеленського та Путіна, скоріш за все, не буде
Мерц закликає відповісти Росії через атаку на Київ
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що після нічної атака на Київ в ніч на 28 серпня зустріч Зеленського та Путіна явно не відбудеться

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив сумнів у можливості зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента РФ Володимира Путіна. Про це він заявив у французькому Безансоні перед зустріччю з президентом Франції Емманюелем Макроном, передає «Главком» із посиланням на DW.

Мерц зазначив, що уряди Німеччини та Франції обговорюватимуть ситуацію в Україні, враховуючи «той факт, що зустріч між президентом Зеленським і президентом Путіним, вочевидь, не відбудеться». Ця заява пролунала після нічної атаки Росії на Київ.

За словами канцлера, «ми повинні відповісти на таку безпрецедентну атаку». Він вважає, що після неї домовленість про зустріч між лідерами, досягнута між президентами США Дональдом Трампом і Володимиром Путіним, явно не відбудеться.

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня російська окупаційна армія атакувала Київ безпілотниками та ракетами. Очільник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що російський удар забрав життя 22 людей.

Як відомо, у результаті масованої комбінованої атаки Росії на Київ у ніч на 28 серпня постраждав офіс «Української правди» та редакція «Радіо Свобода».

«Главком» вже повідомляв, що через російську атаку постраждав столичний бізнес. Кондитерська Honey на Жилянській, якій ще навіть не виповнилось року, майже повністю зруйнована через удар росіян у ніч на 28 серпня.

Зауважимо, що завтра, 29 серпня, в Києві оголошено Днем жалоби в пам'ять про жертви масованої атаки ворога на столицю, що сталася в ніч на 28 серпня. «У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності. 29 серпня в місті заборонені будь-які розважальні заходи», – зазначив Кличко.

До слова, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що через удар окупантів по Києву пошкоджена будівля Консультативної місії Європейського Союзу в Україні.

Теги: Фрідріх Мерц Володимир Зеленський путін

