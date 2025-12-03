Головна Країна Політика
«Ми за все хороше і проти всього поганого!». Колишній «Слуга народу» оголосив про створення своєї команди

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук

фото: Дмитро Костюк/Facebook

Костюк: Ми вже в кожному райцентрі!

Нардеп Дмитро Костюк оголосив про створення власної фракції «Команда Костюка». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у Telegram.

«Ми вже в кожному райцентрі! І навіть на найбільшому екрані Україні – на «Гулівері»! Приєднуйся! Ми – за все хороше! Ми – проти всього поганого! Ми – це і є Україна!», – йдеться у дописі.

«Ми за все хороше і проти всього поганого!». Колишній «Слуга народу» оголосив про створення своєї команди фото 1

Водночас нардеп Олексій Гончаренко стверджує, що тиждень тому Костюк почав формувати свою групу у фракції «Слуга народу», пропонував гроші депутатам.

«Дмитро Костюк в період складної турбулентності вирішив стати не просто народним депутатом, а політичним гравцем. Можливо навіть Френком Андервудом. Тиждень назад він почав формувати свою групу у фракції Слуга Народу. Пропонував гроші депутатам і обіцяв класне майбутнє. Все закінчилось зрозуміло як. На Костюка донесли в СБУ. Костюка викликали в СБУ, щоб провести профілактичну бесіду і розповісти, що ходити до депутатів і обіцяти гроші – погана ідея. Пан Костюк настільки проникся цією розмовою, що сьогодні прийшов в футболці СБУ», – написав Гончаренко.

«Ми за все хороше і проти всього поганого!». Колишній «Слуга народу» оголосив про створення своєї команди фото 2

Нагадаємо, у липні 2025 року народний депутат Дмитро Костюк повідомив про вихід з фракції «Слуга народу». Тоді парламентар наголосив, що не поділяє обмеження незалежності НАБУ і САП. Також він розкритикував деяких парламентарів «Слуги» за їхню позицію, зокрема депутата Максима Бужанського.



