Мішель Обама висловилась про проблему сексизму в політичній системі США

Проблему сексизму в політиці та суспільстві США Мішель Обама описала у своїй книзі

Мішель Обама заявила про те, що в політичній системі США поширений глибокий сексизм. Через це багато політикинь не можуть зайняти високі посади. Про це колишня перша леді США розповіла 14 листопада під час виступу на презентації своєї нової книги «Погляд» у Бруклінській академії музики. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Тhe Hill.

За словами Мішель Обами, люди й досі оцінюють жінок у політиці за їхньою зовнішністю, а не лідерськими якостями. На її думку, ця упередженість гальмує розвиток США. Мішель Обама привела до прикладу Камалу Гаррісон, яка програла президентські вибори.

«Як ми бачили на минулих виборах, на жаль, ми не готові. Ось чому я така: навіть не дивіться на мене щодо балотування. Ви всі брешете. Ви не готові до жінки. Ви не готові», – зауважила вона.

Також Мішель Обама зізналася, що свого часу в Білому домі вона постійно зіштовхувалася із критикою її зовнішності, від одягу до зачіски. Тож цю тему колишня перша леді США обговорила у своїй книзі, де наголосила на тому, що суспільство продовжує упереджено та стереотипно ставитися до жінок у політиці. «Нам ще багато чого потрібно зробити, щоби подорослішати. І, на жаль, досі є багато чоловіків, які не вважають, що ними може керувати жінка – і ми це бачили», – сказала Мішель Обама.

У своєму дописі в Facebook Мішель Обама написала, що хоче самостійно розповісти світові про свій шлях на посаді першої леді, який вона пройшла як темношкіра жінка. Завдяки цьому вона прагне «повернути собі власний наратив». «Я вдячна, що перебуваю на тому етапі життя, коли можу вільно виражати себе – носити те, що люблю, і робити те, що здається мені справжнім», – написала Мішель Обама.

Виступ колишньої першої леді США викликав значний розголос та хвилю обговорень у соціумі. Також її книга стала приводом для нових дискусій щодо ролі жінки в політичному та суспільному житті.

