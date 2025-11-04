Помер віцепрезидент США часів Джорджа Буша-молодшого Дік Чейні

Він служив у адміністрації Джорджа Буша-молодшого (2001–2009) і залишався впливовим, хоча й поляризуючим, консерватором до кінця життя

Дік Чейні, найвпливовіший віцепрезидент в історії сучасної Америки, головний архітектор «війни з терором» та ключова фігура у рішенні про вторгнення в Ірак, помер у віці 84 років. Його родина підтвердила цю інформацію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Дік Чейні, 46-й віцепрезидент США, служив разом із президентом-республіканцем Джорджем Бушем-молодшим протягом двох термінів (2001–2009). Він був відомий своїм жорстким консерватизмом та величезним впливом на зовнішню політику.

11 вересня та Війна в Іраку: Теракти 11 вересня 2001 року стали поворотним моментом для Чейні. Він став центральною фігурою у відповіді США, керуючи діями з бункера під Білим домом. Чейні був одним із головних прихильників вторгнення до Іраку у 2003 році, агресивно попереджаючи про нібито наявність у Іраку зброї масового знищення та зв’язки з «Аль-Каїдою». Пізніші розслідування показали, що ці розвідувальні дані були «помилковими».

Практика допитів: Він рішуче захищав методи «посилених допитів» підозрюваних у тероризмі (які критики називали тортурами), наполягаючи, що ці заходи були необхідними. До кінця свого життя Чейні не висловлював жалю з приводу своїх рішень щодо Іраку та антитерористичної політики.

До віцепрезидентства Чейні був керівником апарату Білого дому за президента Джеральда Форда, міністром оборони за Джорджа Буша-старшого (керував операцією «Буря в пустелі») та конгресменом від штату Вайомінг.

В останні роки політичної кар'єри Чейні, хоча й залишався консерватором, був ізольований від своєї партії через різку критику Дональда Трампа. Він називав Трампа «боягузом» та «найбільшою загрозою для нашої республіки».

Іронічним завершенням його політичного шляху став його останній голос на президентських виборах 2024 року, який він віддав за ліберал-демократку та тодішню віцепрезидентку Камалу Гарріс, що відобразило його відхід від популістської Республіканської партії.

Чейні більшу частину дорослого життя страждав від серцево-судинних захворювань, переживши серію серцевих нападів. Його життя було значно подовжене після трансплантації серця у 2012 році. У нього залишилися дружина Лінн, доньки Ліз і Мері та семеро онуків.

