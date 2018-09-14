Мінфін очікує рішення Лондонського суду щодо «боргу Януковича» наприкінці 2019 року документ



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Апеляційний суд Англії опублікував на сайті рішення у справі про «борг Януковича»

Міністерство фінансів України очікує, що остаточне рішення Лондонського суду у справі про «борг Януковича» перед Росією ухвалять наприкінці 2019 року.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на прес-службу Мінфіну.

Зазначимо, що 14 вересня Апеляційний суд Англії підтримав позицію України у справі проти Росії щодо повернення так званого «боргу Януковича» у розмірі 3 мільярди доларів.

Раніше, суд першої інстанції ухвалив рішення, що політична складова надання Україні коштів не може впливати на рішення України не виплачувати борг Росії.

Нагадаємо, що 20 грудня 2013 року Росія викупила облігації уряду України на суму $3 млрд, борг який і став згодом відомим як «борг Януковича». Кошти Україна отримала після того, як колишній президент України Віктор Янукович відмовився підписувати угоду про асоціацію з Євросоюзом на саміті у Вільнюсі.Уряд України вважає, що 3 мільярди доларів, які Україна тоді отримала від Росії, були своєрідним «хабарем», виділення якого мало сприяти утримуванню України у сфері впливу Кремля.

Як відомо, у лютому 2016 року компанія The Law Debenture Trust Corporation PLC подала позов проти України до Високого суду Англії і Уельсу щодо боргу. Україна подала до Високого суду Англії заперечення проти позову The Law Debenture Trust Corporation PLC.

Високий суд Лондона в березні 2017 року не визнав обґрунтованість аргументів України у справі про «борг Януковича».

Мінфін України в червні 2017 подав апеляцію на рішення Високого суду Лондона в справі Росії проти України щодо виплати 3 млрд дол. При цьому у вересні Україна компенсувала РФ 1,16 млн фунтів за постановою Високого суду Лондона.