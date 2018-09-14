Мінфін очікує рішення Лондонського суду щодо «боргу Януковича» наприкінці 2019 року

Мінфін очікує рішення Лондонського суду щодо «боргу Януковича» наприкінці 2019 рокудокумент
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Апеляційний суд Англії опублікував на сайті рішення у справі про «борг Януковича»
Міністерство фінансів України очікує, що остаточне рішення Лондонського суду у справі про «борг Януковича» перед Росією ухвалять наприкінці 2019 року.
Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на прес-службу Мінфіну.
Зазначимо, що 14 вересня Апеляційний суд Англії підтримав позицію України у справі проти Росії щодо повернення так званого «боргу Януковича» у розмірі 3 мільярди доларів.
Раніше, суд першої інстанції ухвалив рішення, що політична складова надання Україні коштів не може впливати на рішення України не виплачувати борг Росії.
Як відомо, у лютому 2016 року компанія The Law Debenture Trust Corporation PLC подала позов проти України до Високого суду Англії і Уельсу щодо боргу. Україна подала до Високого суду Англії заперечення проти позову The Law Debenture Trust Corporation PLC.
Високий суд Лондона в березні 2017 року не визнав обґрунтованість аргументів України у справі про «борг Януковича».
Мінфін України в червні 2017 подав апеляцію на рішення Високого суду Лондона в справі Росії проти України щодо виплати 3 млрд дол. При цьому у вересні Україна компенсувала РФ 1,16 млн фунтів за постановою Високого суду Лондона.