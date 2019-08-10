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    Політика

    Міністерка у справах ветеранів: росЗМІ хочуть окупувати український медіапростір

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    <p>Ірина Фріз вважає неприпустимими спроби інфільтрації в наш інформаційний простір російських медіа</p> - Міністерка у справах ветеранів: росЗМІ хочуть окупувати український медіапростір

    Ірина Фріз вважає неприпустимими спроби інфільтрації в наш інформаційний простір російських медіа

    За словами Фріз, в Росії не існують ЗМІ, там має дозвіл на функціонування в інформпросторі виключно путінська машина пропаганди та її сателіти

    Україні загрожує інформаційна окупація Росією, оскільки засоби масової інформації останньої активно намагаються захопити український медіапростір.

    Про це написала у Facebook міністерка України у справах ветеранів Ірина Фріз.

    «Вважаю неприпустимими спроби інфільтрації в наш інформаційний простір російських медіа. Зневажливе чи поверхневе ставлення до цього, або заколихування тим, що це «ліберальні» медіа призведе до інформаційної окупації України. В Росії не існують ЗМІ, там має дозвіл на функціонування в інформпросторі виключно путінська машина пропаганди та її сателіти, які розносять інформаційну отруту з подачі Кремля, множать фейк-новини та задіяні у створені «інформаційного сміття», що має дискредитувати все, що має для нас цінність - воля, соборність, мова, віра», - зазначила вона.

    За словами Фріз, будь-які можливості, що дозволять «вестникам Кремля» прорости в український інформаційний простір, «загрожують інформаційною окупацією України». 

    «Ці ініціативи мають отримати також жорстку відсіч, як і спроби «пАгаваріть по душам», - резюмувала міністерка.

    Нагадаємо, російський журналіст Венедиктов приїхав у Київ відкривати український філіал радіо «Ехо Москви».

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