Міністр юстиції став на голову (Фото)



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Фото Facebook

Раніше Малюська вже вилазив на стіл у міністерському кабінеті, а також ховався під ним

Міністр юстиції України Денис Малюська опублікував чергове дивне фото, де він читає книгу стоячи на руках. Пост на сторінки Малюськи в Facebook стали активно обговорювати в соціальній мережі. Користувачі жартують, що міністр «знову забув прийняти таблетки».

«Вчора успішно відзвітували перед парламентом, тепер можна і книжку почитати, – написав він знімком і додав хештег «уряд технократів», – підписав фото Малюська.

Нагадаємо, у грудні 2019-го Малюська виліз з ногами на стіл у своєму кабінеті і сховався під стіл.

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