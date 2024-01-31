Атаки на кіберпростір Росії продовжаться: в ГУР розповіли деталі

Сервери і мережі держави-агресора – законна ціль для українських кіберфахівців

Операція у кіберпросторі держави-агресора Росії, внаслідок якої зламано сервер Міноборони РФ та припинено функціонування спецзв’язку між підрозділами ворога, продовжується. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк у коментарі Суспільному.

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«Кібератака триває. Ми зараз знімаємо інформацію, яка нам потрібна для того, щоб потім її проаналізувати та передати до підрозділів Сил безпеки та оборони України для подальшого ураження тих цілей, які вказані у документах на цих серверах», – сказав представник ГУР МО України.

Він додав, що атаки у кіберпросторі Росії триватимуть і надалі.

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«Подібні сервери і мережі – законна ціль для наших кіберфахівців та Сил безпеки й оборони України. Тож такі атаки будуть продовжуватись», – зазначив Черняк.

Зазначаємо, що фахівці української розвідки «поклали» сервер спеціального зв'язку Міністерства оборони Росії.

Раніше повідомлялося, що у Росії стався масштабний збій у роботі інтернету. Більшість збоїв зафіксовано в Москві, Санкт-Петербурзі, Краснодарському краї, Башкортостані та Костромській області.

Також стало відомо, що Українські хакери зламали сайти підрядників російської «оборонки».

Українські кіберфахівці зламали 14 сайтів компаній, що спеціалізувалися на доставці дерева та каміння для спорудження російських оборонних споруд, а також матеріалів для польових таборів для військових РФ.