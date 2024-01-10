Куди подівся Резніков? Ексміністр оборони зʼявився на публіці з Суркісом та Стефанчуком

Колишнього чиновника помітили у Києві на тлі чергових скандалів довкола оборонного відомства

Уперше після відставки з'явився на людях колишній міністр оборони України Олексій Резніков. Його помітили у Києві на Байковому цвинтарі під час відкриття меморіалу колишньому президенту Леоніду Кравчуку. На церемонії також були присутні олігарх та нардеп Григорій Суркіс та спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

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Резніков на Байковому кладовищі фото: Obozrevatel

Льовочкін, Резніков, Суркіс та Стефанчук на відкритті меморіалу Кравчуку в Києві фото з відкритих джерел

Олексія Резнікова помітили у Києві на тлі чергового скандалу із виведенням з бюджету Міноборони України майже 1 млрд грн. 8 січня працівники Державного бюро розслідувань спільно з СБУ повідомили про нову підозру його колишньому заступнику та ще двом експосадовцям МОУ у розтраті майже 950 млн грн державних коштів на закупівлі бронежилетів для армії. Нову підозру отримали ексзаступник міністра оборони України, колишній керівник одного з Департаментів МО та колишній начальник управління речового забезпечення Центрального управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ. За даними ЗМІ, мова йде про ексзаступника міністра оборони В’ячеслава Шаповалова та голову департаменту Міноборони Богдана Хмельницького. Раніше Резніков зазначав, що звільнив свого заступника саме через скандальний контракт про закупівлю харчів, у якому за його словами виявили «помилки».

Також нещодавно спалахнув скандал довкола львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, якого звинувачують у мародерстві ЗСУ. Зазначимо, кримінальне провадження проти Гринкевича (який наразі перебуває під арештом) було порушено за фактом угод із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. Компанії львівського підприємця ще за часів Резнікова виграли понад два десятки тендерів на постачання Міністерству оборони одягу понад 1,5 млрд грн (загальна сума – усіх тендерів 3,2 млрд грн). Однак багато контрактів не було виконано, а деякі не в повному обсязі або за завищеними цінами.

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Зазначимо, останніми місяцями доля Резнікова була невідома. Він не отримав нову посаду, не з'являвся на публіці та перестав вести діяльність у соцмережах. Але ім'я ексміністра оборони постійно виринало на тлі чергових скандалів.

Зауважимо, нинішній міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що за чотири місяці його роботи внутрішній аудит МО виявив порушень більш ніж на 10 млрд грн. Вдалося зекономити за всіма тиловими закупівлями приблизно 3,5 млрд грн. Це орієнтовно 20% від запланованої суми на закупівлі. Умєров анонсував нові кримінальні справи щодо схем у Міноборони.

Нагадаємо, Міноборони восени 2022 року уклало контракт із турецькою фірмою на поставку зимового одягу. Фірма лише у жовтні-грудні ввезла до України з Туреччини 233 тис. курток на $20 млн і 202 тис. штанів на $13 млн. Зазначається, що ціна була прийнятною як для зимового одягу. Куртки від турків йшли по $86. Інший постачальник з Болгарії віз для Міноборони з Китаю куртки по $95. Але проблема в тому, що з Туреччини насправді їхали не зимові куртки, а літні. Середня вага китайських курток була 2 кг. А турецької – 1,1 кг.

Як повідомлялося, 23 серпня відбулося засідання антикорупційного комітету щодо закупівлі Міноборони військових курток. Резніков на засідання не прийшов, замість нього виступав заступник Денис Шарапов.

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Пізніше міністр оборони запропонував парі тим, хто звинувачує відомство у закупівлі та постачанні літніх курток замість зимових, парі: якщо виявиться, що Міністерство оборони справді поставило 180 тис. літніх курток замість зимових, то він подає у відставку. Якщо ж це виявиться брехнею, тоді, пропонує Резніков, нардепка Анастасія Радіна, яка очолює антикорупційний комітет, йде зі своєї посади, а журналіст Михайло Ткач йде з видання, на яке зараз працює, і на три роки припиняє займатися журналістикою.

До слова, раніше журналісти оприлюднили дані про закупівлі продуктів для представників ЗСУ. Виявилося, що Міноборони купує продукти за цінами, вдвічі або тричі вищими, ніж у супермаркетах Києва. Наприклад, відомство закуповує яйця по 17 грн за штуку, хоча роздрібна ціна в магазині Києва становить 7 грн. Така ж історія з овочами, м'ясом та іншими продуктами.

4 вересня міністр оборони Олексій Резніков подав заяву про відставку. Крім того, президент України Володимир Зеленський підтвердив звільнення очільника оборонного відомства. Тож 5 вересня Верховна Рада звільнила Олексія Резінкова з посади міністра оборони України.