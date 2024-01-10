Головна Країна Політика
search button user button menu button

Куди подівся Резніков? Ексміністр оборони зʼявився на публіці з Суркісом та Стефанчуком

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Куди подівся Резніков? Ексміністр оборони зʼявився на публіці з Суркісом та Стефанчуком
Льовочкін, Резніков, Суркіс та Стефанчук на відкритті меморіалу Кравчуку
фото з відкритих джерел

Колишнього чиновника помітили у Києві на тлі чергових скандалів довкола оборонного відомства

Уперше після відставки з'явився на людях колишній міністр оборони України Олексій Резніков. Його помітили у Києві на Байковому цвинтарі під час відкриття меморіалу колишньому президенту Леоніду Кравчуку. На церемонії також були присутні олігарх та нардеп Григорій Суркіс та спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

Резніков на Байковому кладовищі
Резніков на Байковому кладовищі
фото: Obozrevatel
Льовочкін, Резніков, Суркіс та Стефанчук на відкритті меморіалу Кравчуку в Києві
Льовочкін, Резніков, Суркіс та Стефанчук на відкритті меморіалу Кравчуку в Києві
фото з відкритих джерел

Олексія Резнікова помітили у Києві на тлі чергового скандалу із виведенням з бюджету Міноборони України майже 1 млрд грн. 8 січня працівники Державного бюро розслідувань спільно з СБУ повідомили про нову підозру його колишньому заступнику та ще двом експосадовцям МОУ у розтраті майже 950 млн грн державних коштів на закупівлі бронежилетів для армії. Нову підозру отримали ексзаступник міністра оборони України, колишній керівник одного з Департаментів МО та колишній начальник управління речового забезпечення Центрального управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ. За даними ЗМІ, мова йде про ексзаступника міністра оборони В’ячеслава Шаповалова та голову департаменту Міноборони Богдана Хмельницького. Раніше Резніков зазначав, що звільнив свого заступника саме через скандальний контракт про закупівлю харчів, у якому за його словами виявили «помилки».

Також нещодавно спалахнув скандал довкола львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, якого звинувачують у мародерстві ЗСУ. Зазначимо, кримінальне провадження проти Гринкевича (який наразі перебуває під арештом) було порушено за фактом угод із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. Компанії львівського підприємця ще за часів Резнікова виграли понад два десятки тендерів на постачання Міністерству оборони одягу понад 1,5 млрд грн (загальна сума – усіх тендерів 3,2 млрд грн). Однак багато контрактів не було виконано, а деякі не в повному обсязі або за завищеними цінами. 

Зазначимо, останніми місяцями доля Резнікова була невідома. Він не отримав нову посаду, не з'являвся на публіці та перестав вести діяльність у соцмережах. Але ім'я ексміністра оборони постійно виринало на тлі чергових скандалів.

Зауважимо, нинішній міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що за чотири місяці його роботи внутрішній аудит МО виявив порушень більш ніж на 10 млрд грн. Вдалося зекономити за всіма тиловими закупівлями приблизно 3,5 млрд грн. Це орієнтовно 20% від запланованої суми на закупівлі. Умєров анонсував нові кримінальні справи щодо схем у Міноборони.

Нагадаємо, Міноборони восени 2022 року уклало контракт із турецькою фірмою на поставку зимового одягу. Фірма лише у жовтні-грудні ввезла до України з Туреччини 233 тис. курток на $20 млн і 202 тис. штанів на $13 млн. Зазначається, що ціна була прийнятною як для зимового одягу. Куртки від турків йшли по $86. Інший постачальник з Болгарії віз для Міноборони з Китаю куртки по $95. Але проблема в тому, що з Туреччини насправді їхали не зимові куртки, а літні. Середня вага китайських курток була 2 кг. А турецької – 1,1 кг.

Як повідомлялося, 23 серпня відбулося засідання антикорупційного комітету щодо закупівлі Міноборони військових курток. Резніков на засідання не прийшов, замість нього виступав заступник Денис Шарапов.

Пізніше міністр оборони запропонував парі тим, хто звинувачує відомство у закупівлі та постачанні літніх курток замість зимових, парі: якщо виявиться, що Міністерство оборони справді поставило 180 тис. літніх курток замість зимових, то він подає у відставку. Якщо ж це виявиться брехнею, тоді, пропонує Резніков, нардепка Анастасія Радіна, яка очолює антикорупційний комітет, йде зі своєї посади, а журналіст Михайло Ткач йде з видання, на яке зараз працює, і на три роки припиняє займатися журналістикою.

До слова, раніше журналісти оприлюднили дані про закупівлі продуктів для представників ЗСУ. Виявилося, що Міноборони купує продукти за цінами, вдвічі або тричі вищими, ніж у супермаркетах Києва. Наприклад, відомство закуповує яйця по 17 грн за штуку, хоча роздрібна ціна в магазині Києва становить 7 грн. Така ж історія з овочами, м'ясом та іншими продуктами.

4 вересня міністр оборони Олексій Резніков подав заяву про відставку. Крім того, президент України Володимир Зеленський підтвердив звільнення очільника оборонного відомства. Тож 5 вересня Верховна Рада звільнила Олексія Резінкова з посади міністра оборони України.

Читайте також: Корупційний скандал довкола Гринкевичів: VIP-вагон, «Вечірній квартал» та коментар Морозюк
Теги: міністр Міноборони Олексій Резніков

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами заступника міністра, фінансування з держбюджету на зарплати та додаткові виплати бійцям ЗСУ у 2024 році має вистачити
Міноборони пояснило, як зміняться виплати військовим у 2024 році
26 грудня, 2023, 21:48
Внаслідок вчорашньої атаки у Києві поранено десятки людей, є загиблі
«Мова, яку розуміє Путін». Польща закликала відповісти РФ на масовану ракетну атаку
3 сiчня, 10:35
Російські ЗМІ намагаються уникнути загострення відносин між РФ та Індією: аналіз ISW
Російські ЗМІ намагаються уникнути загострення відносин між РФ та Індією: аналіз ISW
6 сiчня, 07:51
Кількість респіраторних захворювань у Німеччині продовжує зростати
Хворих вже 8 млн: у Німеччині лютують віруси
15 грудня, 2023, 09:36
Днями перша партія вантажівок з України прибула в такий спосіб до залізничної станції Славкув у Польщі
Рух вантажівок залізницею: розвідка розкрила деталі домовленостей між Україною та Польщею
12 грудня, 2023, 16:20
Політичний радник угорського прем'єра Балаш Орбан
Угорщина натякнула на складнощі під час переговорів про вступ України в ЄС
15 грудня, 2023, 02:29
Британія підтримала Україну у бажанні відстоювати свої території зі зброєю в руках
«Симпатичні хлопці, але скоро загинуть»: експосол розповів, як Британія попереджала українців про війну
16 грудня, 2023, 18:47
Вже використано 97,9% бюджету за 2023 рік за новим напрямком
Міноборони запустило нову систему закупівель за стандартами НАТО
15 грудня, 2023, 14:57
Міністр оборони США Ллойд Остін
Госпіталізація Ллойда Остіна: Пентагон розкрив деталі
Вчора, 07:53

Політика

Зеленський з неанонсованим візитом прибув до Литви
Зеленський з неанонсованим візитом прибув до Литви
Сьогодні відбудеться засідання Ради Україна-НАТО: Кулеба повідомив, що очікує Україна
Сьогодні відбудеться засідання Ради Україна-НАТО: Кулеба повідомив, що очікує Україна
Український політик обійме важливу посаду у ПАРЄ
Український політик обійме важливу посаду у ПАРЄ
Куди подівся Резніков? Ексміністр оборони зʼявився на публіці з Суркісом та Стефанчуком
Куди подівся Резніков? Ексміністр оборони зʼявився на публіці з Суркісом та Стефанчуком
Новий наступ на Харків: ЗСУ спростували заяви імноземних медіа
Новий наступ на Харків: ЗСУ спростували заяви імноземних медіа
«Санкції світу працюють». Зеленський розповів, як посилити обмеження для РФ
«Санкції світу працюють». Зеленський розповів, як посилити обмеження для РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
73K
Генерал Годжес повідомив, яку послугу Конгрес США може зробити Кремлю
49K
Дружина Віталія Білоножка повідомила причину його смерті
40K
Лідер Північної Кореї назвав головного ворога країни
38K
Помер Народний артист України Віталій Білоножко
21K
На могилі президента Кравчука у Києві з'явився меморіал (фото)
18K
10 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Авіація ЗСУ вдарила по дев’ятьох базах окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:14
Заворушення в Еквадорі, росіяни завдали ударів по Харкову: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 10 січня
Сьогодні, 04:40
10 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:24
Постачальниця Мінооборони відреагувала на інформацію про готельний бізнес в Хорватії
Вчора, 19:28
Окупанти намагаються вибити ЗСУ з позицій на півдні – Генштаб
Вчора, 06:59

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч для Захисників та Захисниць
9 сiчня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua