Міноборони Литви приїхав до України на зустріч із Резніковим
Міністри обговорювали подальшу співпрацю двох країн у межах протидії російським окупантам
Сьогодні, 8 лютого, до України завітав міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас. На зустрічі обговорили подальші кроки для перемоги України у війні з Росією. Про це у своєму Twitter написав міністр оборони України Олексій Резніков.
За його словами, представник Литви вже вдруге прибув до України з початку повномаштабного вторгнення Росії.
«Сьогодні ми знову зустрілися та узгодили подальші кроки, щоб побороти терористичну державу. Україна стоїть поруч з Литвою. Литва поруч з Україною», – повідомив український міністр.
Hosted my brave 🇱🇹 friend and colleague @a_anusauskas in the South of 🇺🇦.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 8, 2023
He was the first #DefMin to visit us during large-scale war. Today, we met again and coordinated next steps to prevail over the terrorist state.
Ukraine stands with Lithuania.
Lithuania stands with Ukraine. pic.twitter.com/orifSZRKjv
Крім того, він зазначив, що Анушаускас був першим міністром оборони, який відвідав Україну на початку російського вторгнення.
Нагадаємо, нещодавно Литві заявила, що бойкотуватиме сесію Парламентської асамблеї Організації з безпеки та співробітництва в Європі, яка проходитиме наприкінці лютого у Відні, якщо на неї допустять представників Росії.
Варто зазначити, шо Литва – одна з країн, які надають Україні найсильнішу підтримку у протидії російському агресору. Так, до прикладу, волонтери у Литві зібрали для українців 6 млн євро на радари ППО лише за 5 днів, хоча метою акції були 5 млн євро.
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