Міноборони Литви приїхав до України на зустріч із Резніковим

Сьогодні, 8 лютого, до України завітав міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас. На зустрічі обговорили подальші кроки для перемоги України у війні з Росією. Про це у своєму Twitter написав міністр оборони України Олексій Резніков.

За його словами, представник Литви вже вдруге прибув до України з початку повномаштабного вторгнення Росії.

«Сьогодні ми знову зустрілися та узгодили подальші кроки, щоб побороти терористичну державу. Україна стоїть поруч з Литвою. Литва поруч з Україною», – повідомив український міністр.

Hosted my brave 🇱🇹 friend and colleague @a_anusauskas in the South of 🇺🇦.

He was the first #DefMin to visit us during large-scale war. Today, we met again and coordinated next steps to prevail over the terrorist state.

Ukraine stands with Lithuania.

Lithuania stands with Ukraine. pic.twitter.com/orifSZRKjv