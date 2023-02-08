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Міноборони Литви приїхав до України на зустріч із Резніковим

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Міноборони Литви приїхав до України на зустріч із Резніковим
фото: Олесій Резніков / Twitter

Міністри обговорювали подальшу співпрацю двох країн у межах протидії російським окупантам

Сьогодні, 8 лютого, до України завітав міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас. На зустрічі обговорили подальші кроки для перемоги України у війні з Росією. Про це у своєму Twitter написав міністр оборони України Олексій Резніков.

За його словами, представник Литви вже вдруге прибув до України з початку повномаштабного вторгнення Росії.

«Сьогодні ми знову зустрілися та узгодили подальші кроки, щоб побороти терористичну державу. Україна стоїть поруч з Литвою. Литва поруч з Україною», – повідомив український міністр.

Крім того, він зазначив, що Анушаускас був першим міністром оборони, який відвідав Україну на початку російського вторгнення.

Нагадаємо, нещодавно Литві заявила, що бойкотуватиме сесію Парламентської асамблеї Організації з безпеки та співробітництва в Європі, яка проходитиме наприкінці лютого у Відні, якщо на неї допустять представників Росії. 

Варто зазначити, шо Литва – одна з країн, які надають Україні найсильнішу підтримку у протидії російському агресору. Так, до прикладу, волонтери у Литві зібрали для українців 6 млн євро на радари ППО лише за 5 днів, хоча метою акції були 5 млн євро.

Теги: міністр Литва Україна Олексій Резніков

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