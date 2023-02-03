У Литві пояснили, чому бойкотуватимуть сесію ПА ОБСЄ

Литва не хоче брати участь у роботі в Парламентській асамблеї ОБСЄ через присутність російських делегатів

Литовська влада не хоче бачити росіян на сесії ПА ОБСЄ, і погрожує бойкотом

У Литві хочуть бойкотувати сесію Парламентської асамблеї (ПА) Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), яка проходитиме наприкінці лютого у Відні, якщо на неї допустять представників Росії. Про це заявила голова литовської делегації в ПА ОБСЄ Вілія Алекнайте-Абрамікене, інформує ТАСС.

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За її словами, зараз литовська сторона очікує рішення уряду Австрії . «Якщо воно не врахує позицію щодо участі російської делегації, для нас можливості працювати на сесії не буде», – сказала вона.

У зв'язку з участю росіян у сесії ПА ОБСЄ 1 лютого країни звернулися до канцлера Австрії Карла Нехаммера, міністра закордонних справ Олександра Шалленберга, голови Національної ради Австрії Вольфганга Соботка, члена Федеральної ради Австрії Гюнтера Ковача і президента ПА ОБСЄ Маргарита. Представники 20 країн попросили вжити необхідні дії для того, аби заборонити делегатам РФ брати участь у сесії, що відбудеться 23-24 лютого у Відні.

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Алекнайте-Абрамікене наголосила, що делегати від Литви не вважають за можливе «сидіти за одним столом з людьми, які мають бути на лаві військового трибуналу».

«Сьогодні у нас є 81 підпис членів 20 країн, лист адресований всім впливовим членам австрійського уряду та парламенту, включаючи МЗС. У листі сказано, чому ми вважаємо, що участь Росії неможлива. Якщо російська делегація візьме участь, литовська не зможе бути присутньою на сесії», – сказала політик.

У листопаді про наміри бойкотувати роботу ПА ОБСЄ повідомляла і українська делегація. Як заявила її член Євгенія Кравчук, у Києві мають намір дотримуватись цієї лінії, поки організація не виключить представників Росії.