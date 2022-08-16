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Митна реформа: уряд анонсував п’ять змін, які знищать корупцію

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Митна реформа: уряд анонсував п’ять змін, які знищать корупцію
Шмигаль анонсував спрощену процедуру розмитнення авто через «Дію»
фото з відкритих джерел

Нова митна реформа передбачає розширення пунктів пропуску на кордоні України

Міністерство інфраструктури найближчим часом представить проєкт електронної черги на кордоні. Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Шмигаль зазначив, що зміни на митниці – це один із найбільших запитів, які є серед населення і бізнесу впродовж останніх 30 років. За його словами, митна реформа найперше передбачає приєднання України до Конвенції про процедуру спільного транзиту – «митного безвізу» із Європейським Союзом.

«Учора парламент прийняв урядовий законопроект про зміни до Митного кодексу, і ці зміни максимально наближають українське митне законодавство до законодавства Євросоюзу, фактично відкриваючи дорогу до підписання «митного безвізу». Україна почне обмінюватися митною інформацією з 36 країнами в режимі реального часу. Це буде надважливий процес у знищенні корупції та схем на митниці», – сказав прем’єр.

Крім цього, Міністерству інфраструктури, Міністерству закордонних справ та Державній митній службі доручено активізувати процес перемовин щодо відкриття спільних пунктів пропуску на кордоні з ЄС. Україна обговорила можливість відкриття таких пунктів із прем’єр-міністром Польщі.

«Третій крок. Міністерство інфраструктури найближчим часом представить проект електронної черги на кордоні. Ми рухаємося у бік цифрової держави із максимально зручними сервісами для людей та бізнесу, а тому це питання не може і не буде більше відкладатися», – додав очільник уряду.

Реформа передбачає і розширення пунктів пропуску в рамках проекту «Відкритий кордон» та створення сучасних сервісних зон біля кордону для вантажних автомобілів та їх водіїв. На прикордонному пункті пропуску «Краківець-Корчова» Україна запускає новий автобусний термінал, який здатен буде опрацьовувати від 30 автобусів на добу.

«Уряд ще в червні подав до Верховної Ради законопроект щодо розмитнення авто через «Дію». Люди чекають цих змін. Швидке розмитнення – не єдина новація цього законопроекту. Усуваємо також людський фактор у питанні визначення ставок, за якими відбувається розмитнення. Тобто всі можливі схеми із заниженням вартості, підробленими інвойсами, неіснуючими пошкодження – усе це має зникнути раз і назавжди», – додав Шмигаль.

Прем’єр розповів, що замість нинішніх чотирьох платежів, які створювали бюрократію і складнощі, тепер буде один платіж – заповнення форми займе до 10 хвилин, і одразу ж відбувається сплата через «Дію».

Нагадаємо, 15 серпня Верховна Рада ухвалила в цілому закон, який запроваджує необхідні зміни для укладання «митного безвізу» з Євросоюзом. Законом передбачається приєднання України до Конвенції про процедуру спільного транзиту (NCTS).

Теги: уряд кордон Україна Денис Шмигаль митниця

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