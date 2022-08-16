Митна реформа: уряд анонсував п’ять змін, які знищать корупцію

Нова митна реформа передбачає розширення пунктів пропуску на кордоні України

Міністерство інфраструктури найближчим часом представить проєкт електронної черги на кордоні. Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Шмигаль зазначив, що зміни на митниці – це один із найбільших запитів, які є серед населення і бізнесу впродовж останніх 30 років. За його словами, митна реформа найперше передбачає приєднання України до Конвенції про процедуру спільного транзиту – «митного безвізу» із Європейським Союзом.

«Учора парламент прийняв урядовий законопроект про зміни до Митного кодексу, і ці зміни максимально наближають українське митне законодавство до законодавства Євросоюзу, фактично відкриваючи дорогу до підписання «митного безвізу». Україна почне обмінюватися митною інформацією з 36 країнами в режимі реального часу. Це буде надважливий процес у знищенні корупції та схем на митниці», – сказав прем’єр.

Крім цього, Міністерству інфраструктури, Міністерству закордонних справ та Державній митній службі доручено активізувати процес перемовин щодо відкриття спільних пунктів пропуску на кордоні з ЄС. Україна обговорила можливість відкриття таких пунктів із прем’єр-міністром Польщі.

«Третій крок. Міністерство інфраструктури найближчим часом представить проект електронної черги на кордоні. Ми рухаємося у бік цифрової держави із максимально зручними сервісами для людей та бізнесу, а тому це питання не може і не буде більше відкладатися», – додав очільник уряду.

Реформа передбачає і розширення пунктів пропуску в рамках проекту «Відкритий кордон» та створення сучасних сервісних зон біля кордону для вантажних автомобілів та їх водіїв. На прикордонному пункті пропуску «Краківець-Корчова» Україна запускає новий автобусний термінал, який здатен буде опрацьовувати від 30 автобусів на добу.

«Уряд ще в червні подав до Верховної Ради законопроект щодо розмитнення авто через «Дію». Люди чекають цих змін. Швидке розмитнення – не єдина новація цього законопроекту. Усуваємо також людський фактор у питанні визначення ставок, за якими відбувається розмитнення. Тобто всі можливі схеми із заниженням вартості, підробленими інвойсами, неіснуючими пошкодження – усе це має зникнути раз і назавжди», – додав Шмигаль.

Прем’єр розповів, що замість нинішніх чотирьох платежів, які створювали бюрократію і складнощі, тепер буде один платіж – заповнення форми займе до 10 хвилин, і одразу ж відбувається сплата через «Дію».

Нагадаємо, 15 серпня Верховна Рада ухвалила в цілому закон, який запроваджує необхідні зміни для укладання «митного безвізу» з Євросоюзом. Законом передбачається приєднання України до Конвенції про процедуру спільного транзиту (NCTS).