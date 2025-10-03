Суддя Марина Барсук назвала проблеми, з якими стикається судова система в Україні

Справжня реформа відбувається щодня у тисячах судових залів – суддя ПАГС Барсук Марина

Після складання присяги справжні випробування для суддів лише починаються – кожне рішення стає перевіркою на доброчесність і незалежність, а довіра суспільства до правосуддя залежить від щоденної роботи служителів Феміди. Про це у своїй статті на «Українській правді» пише суддя-спікер Північного апеляційного господарського суду (ПАГС), кандидатка юридичних наук Марина Барсук.

«Ми багато говоримо про те, яким має бути суддя та наскільки складним є шлях до суддівської посади. Але що відбувається після того, як кандидат одягнув мантію? Тут починається найскладніше – щоденний, непомітний іспит, результати якого суспільство бачить у власних життєвих історіях», – зазначила суддя ПАГС Марина Барсук.

Вона підкреслила, що відбір та оцінювання кандидатів є лише першим кроком, а справжнє випробування для судді починається в реальних умовах.

«Якщо добір та оцінювання є свого роду перевіркою та обіцянкою, яку дає судова влада, то робота чинного судді є її виконанням. І саме тут, у тиші прийняття рішення та напрузі залу засідань, довіра або народжується, або вмирає остаточно», – наголосила Барсук.

За її словами, серед головних проблем, з якими судова система стикається, є кадровий дефіцит: у судах працює від 22% до 61% від необхідної кількості суддів, що створює критичне навантаження на тих, хто залишився.

«Суддя, який розглядає десятки справ на день, фізично не може приділити однакову увагу кожній з них. Але саме цього очікують сторони і суспільство. Це прямий виклик якості правосуддя», – вважає суддя Північного апеляційного господарського суду.

Марина Барсук звернула увагу на те, що суспільство при цьому вимагає прозорості й зрозумілості рішень.

«Кожне судове рішення може бути написане бездоганно з точки зору закону, але якщо його логіка незрозуміла для звичайної людини, воно породжує відчуження і недовіру. Чи довіряєте ви тому, що не можете зрозуміти?» – пише вона.

Також суддя підкреслила, що незалежність судді полягає не лише у здатності протистояти тиску, а й у сміливості говорити просто про складне, а шлях до довіри – це довготривалий процес, який формується щоденною роботою суддів по всій країні.

«Прозоре і зрозуміле рішення є найсильнішим аргументом на користь доброчесності всієї системи (...) Шлях до довіри – це марафон, а не спринт. Справжня реформа відбувається щодня в тисячах судових залів по всій Україні. Вона проявляється у сміливості судді залишитися вірним закону всупереч тиску та у зрозумілості кожного рішення», – пише Барсук.