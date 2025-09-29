Головна Країна Події в Україні
Справа про громадянство Коломойського. Двоє суддей Верховного Суду вказали на порушення конституційних гарантій

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
Коломойський 1995 року, будучи громадянином України, отримав громадянство Ізраїлю
фото: unian.ua

Судді великої палати Верховного суду стали на захист Коломойського

11 вересня 2025 року Велика палата Верховного Суду поставила крапку у резонансній справі № 990/320/23, залишивши в силі указ президента від 18 липня 2022-го про втрату громадянства Ігоря Коломойського. Про це повідомив адвокат бізнесмена Олександр Лисак.

З його слів, попри фінальне рішення, ця справа висвітлила глибоку юридичну проблему, через яку навіть у найвищому суді не було одностайності.

«Справа щодо громадянства Коломойського є значно складнішою, ніж може здатися на перший погляд. Вона торкається принципів українського права», – наголосив він.

Лисак нагадав, що 1995-го Коломойський, будучи громадянином України, отримав громадянство Ізраїлю. У липні 2022-го президент України видав Указ №502/2022, на підставі якого Ігор Валерійович був визнаний таким, що втратив громадянство України. Не погодившись із цим, наголосив адвокат, Коломойський оскаржив указ у Касаційному адміністративному суді у складі Верховного Суду.

«Суть правової дискусії зводиться до принципу незворотності дії закону в часі, закріпленого у статті 58 Конституції України. Факти такі: Коломойський набув громадянство Ізраїлю 1995-го. На той момент законодавство України не передбачало втрату українського громадянства як наслідок такого кроку. Зміни до Закону «Про громадянство України», які запровадили таку підставу, були внесені лише у 1997 та 2001 роках, тобто вже після того, як Позивач набув громадянство іншої держави», – пояснив Лисак.

Таким чином, наголосив захисник, виникла правова колізія: чи можна застосовувати норми 2001 року до юридичного факту, що відбувся 1995 року. Застосування закону до подій, що сталися до його ухвалення, є ретроспективним і суперечить фундаментальним принципам права.

«Найбільш показовим у цій справі є те, що на цю проблему вказали двоє суддів самої Великої палати. У своїй Окремій думці, датованій тим же 11 вересня 2025 року, судді Мазур Микола Вікторович та Кривенда Олег Вікторович прямо зазначили, що застосовувати закон ретроспективно – неприпустимо і це порушує конституційні гарантії. Це не просто формальність, а чіткий сигнал, що юридична аргументація рішення є вкрай неоднозначною. Їхня позиція свідчить про те, що навіть у найвищій судовій інстанції немає єдиного погляду на цю ситуацію, а отже, справа має глибоку юридичну колізію», – додав він.

За словами Лисака, важливо розуміти, що це рішення стосується не лише однієї особи, а створює прецедент, який може торкнутися тисяч українців з інших країн, що опинилися в подібній ситуації. Особливо актуальним це стає у світлі нещодавно ухваленого закону про множинне громадянство, даючи зрозуміти, що він не є абсолютною забороною мати паспорт іншої держави, а радше покликаний забезпечити єдність правових відносин громадянина саме з Україною на її території.

Таким чином, підсумував адвокат, справа Ігоря Коломойського висвітлює застарілі підходи та підкреслює необхідність модернізації законодавства у відповідності до сучасних реалій.

Ігор Коломойський суд паспорт адвокат громадянство

