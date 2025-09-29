Справа про громадянство Коломойського. Двоє суддей Верховного Суду вказали на порушення конституційних гарантій

Судді великої палати Верховного суду стали на захист Коломойського

11 вересня 2025 року Велика палата Верховного Суду поставила крапку у резонансній справі № 990/320/23, залишивши в силі указ президента від 18 липня 2022-го про втрату громадянства Ігоря Коломойського. Про це повідомив адвокат бізнесмена Олександр Лисак.

З його слів, попри фінальне рішення, ця справа висвітлила глибоку юридичну проблему, через яку навіть у найвищому суді не було одностайності.

«Справа щодо громадянства Коломойського є значно складнішою, ніж може здатися на перший погляд. Вона торкається принципів українського права», – наголосив він.

Лисак нагадав, що 1995-го Коломойський, будучи громадянином України, отримав громадянство Ізраїлю. У липні 2022-го президент України видав Указ №502/2022, на підставі якого Ігор Валерійович був визнаний таким, що втратив громадянство України. Не погодившись із цим, наголосив адвокат, Коломойський оскаржив указ у Касаційному адміністративному суді у складі Верховного Суду.

«Суть правової дискусії зводиться до принципу незворотності дії закону в часі, закріпленого у статті 58 Конституції України. Факти такі: Коломойський набув громадянство Ізраїлю 1995-го. На той момент законодавство України не передбачало втрату українського громадянства як наслідок такого кроку. Зміни до Закону «Про громадянство України», які запровадили таку підставу, були внесені лише у 1997 та 2001 роках, тобто вже після того, як Позивач набув громадянство іншої держави», – пояснив Лисак.

Таким чином, наголосив захисник, виникла правова колізія: чи можна застосовувати норми 2001 року до юридичного факту, що відбувся 1995 року. Застосування закону до подій, що сталися до його ухвалення, є ретроспективним і суперечить фундаментальним принципам права.

«Найбільш показовим у цій справі є те, що на цю проблему вказали двоє суддів самої Великої палати. У своїй Окремій думці, датованій тим же 11 вересня 2025 року, судді Мазур Микола Вікторович та Кривенда Олег Вікторович прямо зазначили, що застосовувати закон ретроспективно – неприпустимо і це порушує конституційні гарантії. Це не просто формальність, а чіткий сигнал, що юридична аргументація рішення є вкрай неоднозначною. Їхня позиція свідчить про те, що навіть у найвищій судовій інстанції немає єдиного погляду на цю ситуацію, а отже, справа має глибоку юридичну колізію», – додав він.

За словами Лисака, важливо розуміти, що це рішення стосується не лише однієї особи, а створює прецедент, який може торкнутися тисяч українців з інших країн, що опинилися в подібній ситуації. Особливо актуальним це стає у світлі нещодавно ухваленого закону про множинне громадянство, даючи зрозуміти, що він не є абсолютною забороною мати паспорт іншої держави, а радше покликаний забезпечити єдність правових відносин громадянина саме з Україною на її території.

Таким чином, підсумував адвокат, справа Ігоря Коломойського висвітлює застарілі підходи та підкреслює необхідність модернізації законодавства у відповідності до сучасних реалій.