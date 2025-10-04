Головна Думки вголос Микола Підвезяний
Микола Підвезяний Головний редактор «Главкома»

Убивство на фунікулері. Чому суд обрав довічне?

Ще раз про вирок, який суспільство сприйняло на ура

Без емоцій складно, але...

22 вересня Шевченківський районний суд Києва засудив 30-річного співробітника Управління державної охорони Артема Косова до довічного ув’язнення за вбивство з хуліганських мотивів. Косов позбавив життя 16-річного киянина Максима Матерухіна. Вся країна знає обставини: словесний конфлікт, застосував прийом дзюдо до підлітка, удар об скло, рана несумісна з життям.

Для порівняння інша резонансна трагедія, яка сталася у Житомирі також у 2024 році. 18-річний юнак завдав 95!!! ножових поранень потерпілому через відмову дати цигарку. Суд першої інстанції призначив вбивці... 14 років в’язниці.

Кваліфікація та мотиви в обидвох випадках тотожні. Обидва злочини – умисне вбивство з хуліганських мотивів. У Житомирі додатково пункт 4 статті 115 Кримінального кодексу (особлива жорстокість: численні удари, тривалі страждання потерпілого при свідомості). В обох випадках умисел раптовий, дії зухвалі, в громадському місці (вулиця/фунікулер).

Наслідки злочину: смерть від масивних поранень (Київ: рана шиї з пошкодженням артерій/вен/м’язів/гортані; Житомир: поранення грудної клітки, живота, шиї, кінцівок з ушкодженням органів, що призвело до комбінованого шоку та смерті).

Щодо доказової бази, то в обох злочинах доведеність вина обвинувачених підтверджена свідченням очевидців, протоколами оглядів, експертизами (судово-медична, трасологічна), відео з камер. Що важливо: до вбивства обоє обвинувачених не мали конфліктів з жертвами.

Чому в одному випадку довічне, а в іншому 14 років?

Різниця Є! Юристи її пояснюють наочно в матеріалі «Главкома» 👇

«Убивство підлітка на фунікулері: чи виправдане довічне покарання? Фаховий розбір юристів»

І за цю різницю ще доведеться поборотися батькам і рідним Максима Матерухіна у вищих судових інстанціях.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
