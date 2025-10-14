Головна Гроші Економіка
СБУ розслідує масштабне забруднення землі біля птахофабрики «Епікур» на Волині: деталі

Каналізація просто неба: Замість сільськогосподарського виробництва на землях  створено п’ять штучних водойм для промислових відходів птахофабрики

На Волині під відкритим небом роками могла діяти незаконна каналізація промислових відходів: слідство вважає, що підприємства групи «Епікур» під керівництвом братів Добкіних, ймовірно зливали рештки тварин, кров та технічну воду після забою птиці просто в орендовану землю – без очисних споруд і дозвільних документів. Про це йдеться в Ухвалі Вінницького міського суду від 24 вересня цього року, якою СБУ дозволено провести огляд земель цієї фабрики. 

Поля фільтрації замість сільськогосподарських земель

Згідно з матеріалами слідства, службові особи ПрАТ «Володимир-Волинська птахофабрика» протягом 2021-2024 роках без дозвільних документів використовували понад 11 гектарів орендованої землі як відстійники промислових відходів.

Замість сільськогосподарського виробництва на землях було створено п’ять штучних водойм, які з’єднані між собою каскадом, щоб відходи перетікали з однієї у другу.

«З метою уникнення матеріальних витрат на переробку відходів, вищевказані суб`єкти господарювання при здійсненні своєї господарської діяльності, зокрема, під час виробництва м’яса свійської птиці, за допомогою водяної помпи самовільно зливають відходи від переробки сировини тваринного походження на вказані земельні ділянки», – йдеться в матеріалах справі.

Такий спосіб утилізації фактично перетворив орендовані поля на відкриту каналізацію промислового типу, де щодня накопичувалися тонни біомаси після забою птиці.

Сліди забруднення фіксує СБУ

Суд дозволив Службі безпеки провести огляд земельної ділянки з кадастровим номером 0720580400:00:001:1266, площею близько п’ять гектарів, яка перебуває в оренді у ПрАТ «Володимир-Волинська птахофабрика» аби зафіксувати фактичний стан землі, наявність слідів зливів, каскадів водойм і пошкодженого ґрунтового покриву.

«Унаслідок тривалого скиду, акумуляції та великої концентрації промислових відходів навколишньому середовищу можуть бути завдані тяжкі наслідки – шляхом забруднення земель відходами, небезпечними для довкілля», – повідомляється в Ухвалі суду.

Фосфати, амоній, сульфати та нітрати в землі. Чим це загрожує для жителів громад

Раніше екологічна експертиза в межах цього ж провадження виявила різке зростання концентрації шкідливих сполук у ґрунті поблизу виробничих потужностей. Зокрема, зафіксовано перевищення вмісту фосфору, амонію, сульфатів, хлоридів і нітратів – речовин, які свідчать про злив органічних відходів тваринного походження.

Такі сполуки проникають у ґрунтові води, змінюють кислотність землі, руйнують її структуру та можуть призвести до втрати родючості на роки вперед, що означає для місцевих громад реальну загрозу отруєння джерел питної води.

У документах суду також зазначено, що на цих землях самовільно знято верхній родючий шар ґрунту, чим було порушено норми Закону України «Про охорону земель».

Такі дії кваліфікуються як забруднення або псування земель (ст. 239 ККУ) і незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (ст. 239-1 ККУ).

ПрАТ «Володимир-Волинська птахофабрика» – один із найбільших виробників курятини в Україні, відомий споживачам під брендом «Епікур».

У 2025 році підприємство увійшло до складу Avesterra Group – новоствореної агропромислової групи колишніх народних депутатів від «Опозиційного блоку» Михайла та Дмитра Добкіних, яка об’єднала їхні основні активи у птахівничому бізнесі, зокрема «Володимир-Волинську птахофабрику», «Луцьку аграрну компанію» та інші підприємства.

Окрім екологічно напрямку розслідування, бізнес Добкіних, за даними реєстрів, також фігурує в справах іншого змісту. За версією правоохоронців, службові особи ПРАТ «Володимир-Волинська птахофабрика», АТ «Володимир-Волинська торгівельна компанія», ТОВ «Луцька аграрна компанія», АТ «Володимир-Волинська аграрна компанія» налагодили протиправну схему постачання продовольчих товарів на окуповану, російськими військами, територію Луганської області. Як свідчать документи слідства, упродовж 2019-2021 років більшу частину виготовленої продукції з птиці, з метою отримання надприбутків представники названих структур постачали для реалізації на тимчасово окупованих територіях за готівкові кошти.

Також за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено факти експорту продукції з птиці ПРАТ «Володимир-Волинська птахофабрика» до Туреччини та Узбекистану з метою подальшого реекспорту товарів до РФ, а також встановлено факти передачі значних сум готівкових коштів здобутих ймовірно неправомірним шляхом, зокрема внаслідок постачання продукції до тимчасово окупованої території Луганської області та РФ. Всі перелічені постачальники пов'язані з братами Добкіними.

Бізнес Добкіних неодноразово опинявся у центрі публічних скандалів і журналістських розслідувань, зокрема через зв’язки з державою-агресором. 

Після початку повномасштабного вторгнення Михайло Добкін став дияконом УПЦ МП, а згодом у Харкові з’явилися публічні ініціативи позбавити його звання «Почесного громадянина міста».

