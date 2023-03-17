Після статті «Главкома» в Румунії оштрафували пропагандистський телеканал
Romania TV подавав зображення спаленої церкви як доказ переслідування румунських священиків в Україні
Національна аудіовізуальна рада Румунії під час засідання у вівторок, 14 березня, ухвалила рішення оштрафувати телеканал Romania TV на 75 тисяч леїв (понад 16 тисяч доларів), повідомляє «Главком» з посиланням на румунське видання G4Media.
Раніше про використання релігійної теми для розгортання антиукраїнської пропаганди в Румунії докладно писав «Главком». З матеріалом рекомендуємо ознайомитися тут.
Телеканал потрапив під санкції за кілька трансляцій, в яких він стверджував, що Україна розгорнула «переслідування проти румунів». До того на телеканалі було організовано декілька передач, в яких президента України Володимира Зеленського називали «нацистом» та «дияволом».
Штраф CNA був накладений на кілька передач RTV цього року.
Рада встановила, що канал, підконтрольний Себастьяну Гіце, олігархом, який переховується у Сербії, не дотримався кількох статей Кодексу про телебачення і радіомовлення.
«RTV подавав зображення спаленої церкви як доказ переслідування румунських священиків в Україні. Насправді це були кадри з 2021 року, церква, в якій сталася випадкова пожежа і яку загасили українці. Регіон, де стався інцидент, не заселений румунами. Але там було більше 15 передач, присвячених переслідуванням», – розповів G4Media Мірча Тома, член Ради НАК.
Нагадаємо, «Главком» вже привертав увагу до проблеми проросійської пропаганди, яку транслює у Румунії, зокрема, телеканал Romania TV.
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