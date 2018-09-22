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    Політика

    МЗС: Угорщина не виконала обіцянку змінити назву «уповноваженого по Закарпаттю»

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    Заступник міністра закордонних справ Василь Боднар - МЗС: Угорщина не виконала обіцянку змінити назву «уповноваженого по Закарпаттю»
    Заступник міністра закордонних справ Василь Боднар

    Будапешт не виконав ключову домовленість про зміну конфліктної назви чиновника

    Угорська влада не виконала домовленість про зміну скандальної назви «повноваженого міністра по Закарпаттю».

    Про це «Укрінформу» заявив заступник міністра закордонних справ Василь Боднар.

    Він зазначив, що Будапешт не виконав ключову домовленість про зміну конфліктної назви чиновника, відповідального за допомогу угорцям Закарпатської області.

    «Домовленості, які були досягнуті між міністрами під час телефонної розмови не виконуються. І тепер у нас виникає питання, як взагалі з угорською стороною домовлятися» - пояснив заступник міністра.

    Як повідомляв «Главком», між Україною і Угорщиною днями спалахнув черговий дипломатичний конфлікт через роздачу угорських паспортів громадянам України в Берегово.

    Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що покаже відео з церемонії роздачі угорських паспортів у Береговому, яке оприлюднили ЗМІ, голові МЗС Угорщини.

    Також він заявив що Україна у відповідь на масову видачу угорських паспортів громадянам України на Закарпатті висилає угорського консула до Угорщини.

    У СБУ заявили, що весь час публічно говорять про загрозливі тенденції видачі українцям паспортів громадян Угорщини.

    Тим часом у базі сайту «Миротворець» почали з'являтися українці, які отримали угорське громадянство на Закарпатті
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