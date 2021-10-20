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    Apple знову опублікувала «російський» Крим. Міністерство закордонних справ відреагувало

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    Чергова спроба компанії догодити росіянам потрапила в поле зору української інтернет-спільноти - Apple знову опублікувала «російський» Крим. Міністерство закордонних справ відреагувало
    Чергова спроба компанії догодити росіянам потрапила в поле зору української інтернет-спільноти
    фото: tass

    У зовнішньополітичному відомстві засудили дії американської компанії

    Українське зовнішньополітичне відомство доручило посольству України в США звернутися до компанії Apple, щоб вирішити проблему із зображенням на мапі України у додатку Apple Music for Artists Криму як російської території.

    «Міністерство закордонних справ уже доручило посольству України в США звернутися до компанії Apple, аби розібратися в цій ситуації. Резолюції Генеральної Асамблеї ООН чітко вимагають від усіх сторін утримуватися від дій, які можуть поставити під сумнів статус Криму як невід’ємної частини території України», – зазначив у коментарі «Главкому» речник українського МЗС Олег Ніколенко.

    Нагадаємо, американська компанія Apple потрапила в черговий скандал в Україні. Користувачам вдалося знайти карту України в додатку Apple Music for Artists, на якій Крим не був позначений як частина її території. Водночас півострів зображається як частина Росії. На ситуацію звернула увагу спільнота в Instagram Culture Ukraine, у якій публікується інформація про українську поп-культуру.

    Нагадаємо, у 2019 році компанія Apple на своїх мапах та в погодних програмах, що використовуються на території РФ, почала показувати Крим як частину російської території.

    Тоді ж представництво президента України в Автономній Республіці Крим звернулося до компанії Apple через позначення Криму «російським» в додатках. Також міністр закордонних справ України розкритикував компанію Apple за позначення Криму російською територією у своїх додатках.

    Ще посольство України в Сполучених Штатах Америки закликало американську корпорацію Apple виправити некоректне позначення окупованого Криму як частини Росії.

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    Теги: МЗС Крим скандал Україна Apple
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    Apple знову опублікувала «російський» Крим. Міністерство закордонних справ відреагувало