Apple знову опублікувала «російський» Крим. Міністерство закордонних справ відреагувало

У зовнішньополітичному відомстві засудили дії американської компанії

Українське зовнішньополітичне відомство доручило посольству України в США звернутися до компанії Apple, щоб вирішити проблему із зображенням на мапі України у додатку Apple Music for Artists Криму як російської території.

«Міністерство закордонних справ уже доручило посольству України в США звернутися до компанії Apple, аби розібратися в цій ситуації. Резолюції Генеральної Асамблеї ООН чітко вимагають від усіх сторін утримуватися від дій, які можуть поставити під сумнів статус Криму як невід’ємної частини території України», – зазначив у коментарі «Главкому» речник українського МЗС Олег Ніколенко.

Нагадаємо, американська компанія Apple потрапила в черговий скандал в Україні. Користувачам вдалося знайти карту України в додатку Apple Music for Artists, на якій Крим не був позначений як частина її території. Водночас півострів зображається як частина Росії. На ситуацію звернула увагу спільнота в Instagram Culture Ukraine, у якій публікується інформація про українську поп-культуру.

Нагадаємо, у 2019 році компанія Apple на своїх мапах та в погодних програмах, що використовуються на території РФ, почала показувати Крим як частину російської території.

Тоді ж представництво президента України в Автономній Республіці Крим звернулося до компанії Apple через позначення Криму «російським» в додатках. Також міністр закордонних справ України розкритикував компанію Apple за позначення Криму російською територією у своїх додатках.

Ще посольство України в Сполучених Штатах Америки закликало американську корпорацію Apple виправити некоректне позначення окупованого Криму як частини Росії.

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