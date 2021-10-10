У США охоронець Apple отримав ножове поранення у відповідь на вимогу надіти маску

Поранений відправлений до лікарні, його стан лікарі оцінюють стабільний

У США охоронець магазину Apple Store в Нью-Йорку отримав ножове поранення за вимогу до покупця надіти медичну маску. Про це повідомляє NBC New York.

37-річний співробітник звернувся до чоловіка з вимогою дотримуватись санітарних правил, встановлених в магазині, згідно з якими всі, хто знаходяться на території салонів Apple повинні носити маски. Це обурило відвідувача, і він завдав охоронцеві кілька ударів ножем. Відразу після цього він зник з місця події.

За даними поліції, підозрюваний був у чорній сорочці і синіх джинсах.

Поранений відправлений до лікарні, його стан лікарі оцінюють стабільний.

Інцидент стався в нью-йоркському районі Челсі на північному заході Нижнього Манхеттена.

У Нью-Йорку немає припису про обов'язкове носіння маски, але окремі підприємства і власники бізнесу можуть зажадати її одягати. На сайті Apple говориться, що в магазинах фірми маска необхідна для всіх співробітників і клієнтів.