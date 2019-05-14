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    Політика

    МЗС України закликає не допустити повернення Росії до ПАРЄ

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    Парламентська Асамблея Ради Європи - МЗС України закликає не допустити повернення Росії до ПАРЄ
    Парламентська Асамблея Ради Європи

    16-17 травня у Гельсінкі відбудеться міністерська зустріч Ради Європи

    Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав не допустити повернення Росії до ПАРЄ.

    Про це повідомили у прес-службі МЗС.

    «У контексті проведення в м. Гельсінкі 16-17 травня міністерської зустрічі Ради Європи, міністр закликав не допустити повернення до Парламентської Асамблеї РЄ Росії, яка продовжує системно порушувати міжнародне право і підривати Мінські домовленості»,– йдеться у повідомленні.

    Клімкін також відзначив важливість скоординованої жорсткої відповіді на подальшу агресію Росії проти України у зв'язку з рішенням спростити процедуру видачі російського громадянства для Українців, які проживають на тимчасово окупованій Росією території Донецької і Луганської областей, зокрема, посилити економічні санкції проти РФ і не визнавати російські паспорти, видані громадянам України всупереч українському законодавству.

    Як повідомлялось 10 квітня, у Парламентській асамблеї Ради Європи не дозволили Російській Федерації змінити процедуру запровадження санкцій.

    Також ПАРЄ закликала Росію сформувати делегацію і повернутися до сплати внесків в організацію.

    Голова постійної парламентської делегації України в ПАРЄ Володимир Ар'єв заявляв, що велика кількість членів ПАРЄ проти «хімічної самокастрації» інституції, що стосується зниження права Асамблеї запроваджувати санкції, чого вимагає Росія.
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