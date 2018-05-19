МЗС вимагає від РФ припинити порушення прав людини в Криму

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У МЗС вказують, що переслідування та фізичне знищення кримських татар набули системного характеру

Україна вимагає від російської влади припинити порушення прав людини на тимчасово окупованій території півострова Крим.

Про це йдеться в заяві МЗС України щодо 74-ї річниці депортації кримських татар, оприлюдненій на сайті відомства.

Як повідомляється, Україна звернулася до РФ з вимогою негайно звільнити всіх політичних в'язнів, забезпечити дотримання обов'язків Росії як держави-окупанта у відповідності з міжнародним правом, а також виконати Резолюції Генасамблеї ООН «Територіальна цілісність України» від 27 березня 2014 року, «Стан з правами людини в Автономній Республіці Крим і м. Севастополь (Україна)» від 19 грудня 2016 року та 19 грудня 2017 року, а також наказ Міжнародного Суду ООН від 19 квітня 2017 року щодо застосування тимчасових заходів.

«Переслідування та фізичне знищення кримських татар набули системного характеру. Жертвами політичних репресій в Криму стали режисер Олег Сенцов, якого безпідставно відправили до російської в'язниці на 20 років, активіст Володимир Балух, який опинився за ґратами лише за український прапор над своїм будинком, Узеїр Абдуллаєв, якого кремлівські тюремники цинічно позбавляють невідкладної медичної допомоги, а також десятки інших активних та небайдужих кримчан, які стали політичними в'язнями. Атмосфера страху, фізичного та психологічного тиску змусила майже 40 тисяч громадян України, у тому числі понад 20 тисяч кримських татар, залишити окупований півострів», - йдеться в заяві МЗС.

«Міжнародна демократична спільнота демонструє непорушну єдність у невизнанні спроби анексії Криму. Ми відчуваємо потужну політичну підтримку з боку ЄС, США, Канади, усіх демократичних держав світу, які запровадили санкції проти держави-агресора. Ми разом працюватимемо над тим, щоб зупинити кремлівський терор на півострові та відновити територіальну цілісність України у міжнародно визнаних кордонах», - підкреслили у дипвідомстві.

Нагадаємо, у п’ятницю Порошенко звернувся до українців з нагоди річниці депортації кримських татар.

Також Чубаров розповів, що допоможе Україні повернути Крим.

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