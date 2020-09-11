На форумі у Запоріжжі «Слуга Народу» оголосила лідерів праймеріз



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Під час форуму наголосили, що основою роботи партії у Запорізькій області стане робота над Стратегіями розвитку громад

Переможців праймеріз після проходження співбесіди «Слуга Народу» офіційно висуне кандидатами в депутати

У Запоріжжі 10 вересня відбувся форум запорізької команди партії «Слуга Народу». Він зібрав сотні людей з усіх куточків Запорізької області.

На форумі представили ідеологічні засади, згідно з якими партія «Слуга Народу» буде впроваджувати в життя свою політику в регіоні.

Основний суспільний меседж ідеологічної платформи партії — забезпечення умов для розвитку людини, родини, громади, регіону. Крім того, представники «Слуги Народу» виступають за чесність та прозорість в політиці, поважаючи специфіку кожного регіону нашої країни, та наполегливо прагнуть миру і єдності в Україні!

Під час форуму наголосили, що основою роботи партії у Запорізькій області стане робота над Стратегіями розвитку громад.

«Нашою командою створений «Зе!План» — це концепція взаємодії мешканців громад та наших майбутніх депутатів, що базується на Стратегіях розвитку. Вони мають стати дорожніми картами громад, відповідно до яких вони будуть рухатись, незважаючи на зміну влади. Стратегії розвитку дозволять діяти сплановано та реалізувати місцевий потенціал», — зазначив Олександр Свистун, фахівець з питань реформи децентралізації.

На форумі «Кожен зможе!» також підбили перші підсумки праймеріз нового формату партії «Слуга Народу» у Запорізькій області, які проходили з 31 серпня до 9 вересня. Список лідерів рейтингів праймеріз до Запорізької міської та обласної рад і на голів громад озвучили зі сцени.

«Це — лідери громадської думки, що підтвердили свою особисту підтримку серед мешканців Запорізької області. Переконаний, вони зможуть створити належні умови для того, щоб наша область процвітала та розвивалася», — зазначив Віталій Боговін, лідер запорізької обласної команди партії «Слуга Народу».

«У нас із командою президента єдина мета — надати можливість тим, хто дійсно має досвід та небайдужий до рідного міста, продемонструвати себе та показати свої справи. Праймеріз надали таку можливість кожному, хто прагне змін!», - зазначив Віталій Тишечко, лідер запорізької міської команди партії «Слуга Народу».

Переможців праймеріз у Запоріжжі після проходження співбесіди політична партія «Слуга Народу» офіційно висуне кандидатами в депутати або кандидатами на голів громад.

Джерело: Українські новини