На «Рамштайні» Шмигаль запропонував новий рівень фінансування допомоги Україні

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
На «Рамштайні» Шмигаль запропонував новий рівень фінансування допомоги Україні
Шмигаль запропонував партнерам виділяти не менше 0,25% ВВП на підтримку України
фото: Денис Шмигаль

Міністр оборони заявив, що стабільне та прогнозоване фінансування є ключовим для стримування агресії РФ

Міністр оборони Денис Шмигаль звернувся до партнерів у межах 32-го засідання у форматі «Рамштайн» із пропозицією спрямовувати щонайменше 0,25% ВВП на оборонні потреби України. Про це очільник оборонного відомства написав у своїх соцмережах. 

Шмигаль також висловив вдячність за підтримку у 2025-му, який став рекордним роком за обсягом допомоги.

«Якщо усі зобов’язання буде виконано, нам вдасться залучити 45 мільярдів доларів – більше, ніж у будь-якому році від початку повномасштабної війни», – зазначив він.

Шмигаль нагадав, що загальний обсяг оборонних потреб України у 2026 році становить $120 млрд. Україна може покрити половину цієї суми власними ресурсами, але $60 млрд має надійти від партнерів.

Також в ході засідання Шмигаль розповів партнерами про пріоритети України.

«Стабільне та прогнозоване фінансування оборони України. Саме тому звернувся до партнерів із пропозицією спрямовувати щонайменше 0,25% ВВП на оборонні потреби України», – зазначив міністр.

Шмигаль підкреслив необхідність подальшого посилення протиповітряної оборони України. Він також наголосив на важливості підтримки українського виробництва дронів та іншого озброєння, яке вже довело свою ефективність на полі бою, а також на безперебійному постачанні боєприпасів, зокрема далекобійних.

Окрему увагу міністр приділив механізму PURL, зазначивши, що цей інструмент співпраці між Європою та США має й надалі забезпечуватися фінансуванням.

Він підкреслив, що Україна залишається відданою відновленню миру, однак для його досягнення треба посилювати тиск на агресора, обмежувати його ресурси та розширювати оборонні спроможності України.

Нагадаємо, що прем’єр Нідерландів Дік Схооф повідомив про прискорене виділення допомоги Україні: €250 млн спрямують на закупівлю боєприпасів для українських F-16 у США, а загальна сума підтримки країни прискорено зросте до €700 млн.

Теги: міністр фінансування Україна озброєння Денис Шмигаль

