У Чехії невідомий благодійник пожертвував понад 4 млн євро на озброєння для ЗСУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
У Чехії невідомий благодійник пожертвував понад 4 млн євро на озброєння для ЗСУ
Волонтери повідомили, що розділили 100 млн крон від анонімного донора на 26 частин
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Отримані кошти чеські волонтери спрямують на закупівлю озброєння для Сил оборони України

Чеська ініціатива на підтримку Сил оборони України під назвою «Подарунок для Путіна» отримала анонімну пожертву у понад 4 млн євро. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сторінку волонтерів.

Зазначається, що невідомий благодійник перерахував на підтримку України 100 мільйонів крон. Волонтери вирішили спрямувати отримані кошти на 26 позицій, серед них: дрони, вибухівка, спорядження для підрозділів на фронті, а також рушниці.

«Ми розділили 100 млн крон від анонімного донора на 26 частин. Передусім ці кошти будуть використані на закупівлю різних типів дронів, пластикових вибухових пристроїв, обладнання для підрозділів на передовій і навіть рушниць. Ми хочемо дуже швидко витратити ці гроші, щоб вони якнайшвидше почали працювати», – йдеться в дописі.

Нагадаємо, чеська ініціатива «Подарунок для Путіна» зібрала необхідну суму на виробництво української ракети «Фламінго» для ЗСУ. Збір було закрито за менш як 48 годин.

Компанія Fire Point, яка виробляє ракети «Фламінго», повідомила, що подвоїть суму, зібрану чеськими волонтерами. Замість однієї ракети Силам оборони України буде передано дві. Їх назвуть Dana 1 і Dana 2 – на честь померлої чеської науковиці у сфері ядерної фізики Дани Драбової.

Згодом стало відомо, що волонтери поставили на паузу плани з купівлею ракети «Фламінго» для України за донати чеських громадян на тлі корупційного скандалу в Україні та появи сумнівів в ефективності ракети.

Теги: Чехія військова допомога озброєння

