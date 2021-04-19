На українських політиків може очікувати розгляд чергової справи у Вищому суді Лондона, – ЗМІ

Семінський, за даними ЗМІ, використовуючи партійні зв'язки, зробив низку спроб впливу на правоохоронну систему і суди

Справа про вимагання частки в найбільшій газодобувній компанії України «Нафтогазвидобування» «Слугою народу» Олегом Семінським може дійти до Лондонського суду і загрожує зачепити політичну еліту країни, оскільки до спроби вимагання акцій компанії нардеп від правлячої партії поряд із криміналітетом втягнув і владу.

Як інформує zn.ua, про це пише РБК в матеріалі «Від Банкової до Лондона. Чим може закінчитися для влади війна за «Нафтогазвидобування». За даними ЗМІ, в березні 2021 року Семінський, використовуючи партійні зв'язки, зробив низку спроб незаконного впливу на правоохоронну систему і суди. Крім того, провів зустріч із президентом на тему «Нафтогазвидобування».

«Якщо факти політичного втручання в кримінальну справу на найвищому рівні, відвертого зловживання правосуддям і вимагання під прикриттям депутатського мандата підтвердяться, тоді цією справою вже в осяжній перспективі займатимуться не українські суди, а, наприклад, Високий суд Лондона. Подібна можливість передбачена акціонерною угодою «Нафтогазвидобування», – йдеться в публікації.

Минулого тижня Цензор.Нет опублікував розшифровки розмови ексдиректора «Нафтогазвидобування», а нині нардепа від «Слуги народу» Олега Семінського з Андрієм Мельником, якого ЗМІ також називають «авторитетною у певних колах людиною». На ній співрозмовники в довірчій манері обговорюють плани щодо перерозподілу часток у «Нафтогазвидобуванні», участь у них відомих політиків і кримінальних авторитетів, а Семінський хвалиться своїм мандатом і причетністю до команди чинної влади.

Нагадаємо, Мельник є підозрюваним у справі про викрадення Семінського в 2012 році, яка тягнеться дотепер. Раніше Семінський сам публічно називав Мельника «ватажком банди», яка організувала викрадення, а потім цілих три роки тримала його в жахливих умовах. Водночас підозру в замовленні злочину вручено ексміністру транспорту, засновнику «Нафтогазвидобування» Миколі Рудьковському, сім'я якого володіє 25% компанії.