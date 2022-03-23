Контррозвідка затримала помічника «агента Кремля» Деркача

Бояринцев займався розстановкою кадрів в Енергоатомі

На межі Львівської та Рівненської області на блокпосту контррозвідкою було затримано директора з персоналу НАЕК Енергоатом Олега Бояринцева. Про це повідомляє членкиня Колегії Державної інспекції ядерного регулювання України Ольга Кошарна.

Бояринцев багаторічний помічник підсанкційного народного депутата, «агента Кремля» та ФСБ Андрія Деркача, займався розстановкою кадрів в Енергоатомі з весни 2020 року, у т.ч. директорів АЕС, та заступник директорів з фізичного захисту.

«Не всіх директорів АЕС, на щастя, йому вдалося поміняти, і її всіх заступників директорів з фіззахисту. Але Мурашова на ЗАЕС він просунувся на посаду, його заступник зустрічав окупантів 4 березня словами: вітаю вас на російській атомній станції. Сподіваюся, що над Бояринцевим суд буде швидким та за законами воєнного часу», – говориться у повідомлені.

Як повідомлялося, електропостачання на ЧАЕС відновлено. Міністерство енергетики розповіло деталі. Однак згодом окупанти знову пошкодили лінію електропередачі до ЧАЕС і Славутича.

Крім того, ООН вважає можливим ядерний конфлікт через війну в Україні.

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