Напад на Порошенка: адвокати відреагували на триденну мовчанку Банкової

Адвокат Новіков: Офіс Зеленського три доби не реагує на зухвалий напад на Порошенка, що підтверджує нашу версію про політичне замовлення

Чоловік, який скоїв напад на експрезидента Петра Порошенка, не з’явився у Печерський райвідділ поліції попри те, що правоохоронці обіцяли, що сьогодні він прибуде для слідчих дій. Про це повідомили адвокати п’ятого президента, інформує пресслужба «Євросолідарності».

Юристи наголосили, що виконавця цього політичного замовлення переховують, і він фактично стає «Чаусом номер два».

«Ми знаходимося зараз біля Печерського управління поліції, прийшли ми сюди відповідно до обіцянки, яку нам дали дізнавачі сектору дізнання поліції, що сьогодні о 14 годині мало бути повідомлено про підозру нападнику на п’ятого президента Петра Порошенка, якого зараз всі називають «зеленим тітушкою». Але ніхто не з’явився, представники дізнання Печерського управління поліції зараз перестали відповідати на дзвінки і на повідомлення. Підтверджуються ті наші побоювання і впевненість, що саме влада організувала цей напад. Саме влада тепер захищає і прикриває виконавця – тому, що у цього виконавця дуже серйозні замовники з величезними можливостями», – повідомив Ігор Головань.

«Такі замовники, які мають можливість маніпулювати і керувати Печерським управлінням поліції, прокуратурою, які можуть цього «тітушку» переміщувати протягом кількох годин з Києва в Козелець і назад. І тепер історія стає все більше схожою на історію із суддею Чаусом, якого кілька місяців тримали невідомо де. Я не думаю, що цей нападник зараз дійсно на волі, його скоріше за все десь утримують і обробляють, побоюючися, щоб він не видав своїх замовників», – припускає адвокат Головань.

«Ми всі розуміємо, що це сталося саме через політичну діяльність Петра Порошенка, а не тому, що якась дивна людина з дивним бекграундом раптом з особистих хуліганських мотивів вирішила так вчинити. Чим більше проходить часу, тим менше в нас питань залишається до самого нападника. З ним вже зараз все зрозуміло. Поліція фактично спускає справу на гальмах, незважаючи на всі їхні запевнення, що вони працюють, що буде повідомлено про підозру. Ми бачимо, що спочатку свідомо занижено кваліфікацію, справу видають за хуліганство. Навіть зараз підозра щодо хуліганства не вручена», – наголошує Новіков.

«Офіс президента України зараз єдина важлива інституція, яка досі не висловилася щодо цього. Вже були коментарі і від іноземних партнерів, і від більшості українських політичних сил. Офіс президента зберігає мовчання. При тому, що питань до нього виникає з кожним днем дедалі більше. Це ознака того, що насправді відбувається», – резюмує адвокат Новіков.

Нагадаємо, нападника на Порошенка відправили до реанімації.

Напередодні адвокат Головань заявив, що чоловіка, який облив Порошенка зеленкою, відпустили.

Нагадаємо, Вашингтон послав сигнал Банковій через напад на Порошенка.

Як відомо, напад на Петра Порошенка був здійснений 24 серпня у самому центрі столиці, де Порошенко брав участь у багатотисячному Марші Патріотів. П’ятий президент разом із родиною загиблого морпіха Ярослава Журавля у цей час покладав квіти до Меморіалу героїв Небесної сотні. Окрім Порошенка дісталося і кільком ветеранам-учасникам маршу.

Після нападу на Петра Порошенка у п’ятого президента діагностовані опіки очей. Про це свідчить довідка фахівця з Олександрівської лікарні, який надавав Порошенку медичну допомогу.