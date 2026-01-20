Зеленський повідомив, що Росія змінила тактику ракетних атак

Зеленський: Командувач Повітряних сил ЗСУ доповів щодо застосування наших систем ППО для збиття російських ракет

У вівторок, 20 січня, президент Володимир Зеленський провів спеціальний енергетичний селектор. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Були всі урядові посадовці, які задіяні в ліквідації наслідків, обласна влада, військові, представники енергетичного сектору. В усіх регіонах, де були влучання, вже розпочалися відновлювальні роботи. Дякую всім залученим фахівцям», – повідомив про спеціальний енергетичний селектор Зеленський.

За словами глави держави, станом на зараз найскладніше в Києві, в частині Київської області, у Харкові. Окремо було обговорено ситуацію на Дніпровщині, у Запоріжжі та області, на Сумщині, Чернігівщині та в Одесі. Зокрема, триває відновлення в Рівненській області.

«Командувач Повітряних сил ЗСУ доповів щодо застосування наших систем ППО для збиття російських ракет і щодо перших фактів про оновлену тактику ворога. Доручив військовим негайно зв’язатися з партнерами, перш за все зі США, і поінформувати їх детально щодо зміни російської тактики удару та особливого спрямування атаки на ураження обʼєктів енергетики. Будемо працювати й щодо запитів на ракети для систем ППО – час має значення по кожному запиту, по кожному елементу постачання. Міністр внутрішніх справ України доповів про ліквідацію пожеж на уражених об’єктах, а також про резервні обсяги обладнання для столиці», – наголосив президент.

Зеленський підсумував: «За наявною інформацією, щонайменше частину ракет, які росіяни застосували в цьому ударі, вони виробили вже цьогоріч. Це ще раз говорить про те, як важливо, щоб санкції світу проти Росії та блокування постачання критичних компонентів реально працювали. Доручив прем’єр-міністру України та міністру енергетики України до 18-ї години сьогодні дати повний аналіз щодо термінів відновлення в кожному регіоні та щодо необхідних ресурсів. Усі сили державних і приватних компаній у галузі енергетики мають бути спрямовані на те, щоб забезпечити для українців максимально швидке відновлення».

Нагадаємо, у ніч на 20 січня окупанти атакували Україну однією протикорабельною ракетою «Циркон», 18 балістичними ракетами «Іскандер-М/С-300», 15 крилатими ракетами Х-101, а також 339 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» і безпілотниками інших типів.

Зокрема, президент Володимир Зеленський зауважив, що за добу до російського удару Україна отримали необхідні ракети, і це суттєво допомогло. «Кожен пакет підтримки має значення», – наголосив він.