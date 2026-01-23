Головна Країна Політика
Міноборони запустило революційний проєкт Mission Control: подробиці

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Очільник оборонного відомства додав, що наступний крок – запуск такої самої системи управління для артилерії
фото: Міноборони

Відтепер кожен екіпаж вноситиме у систему тип БпЛА, точку запуску, маршрут і завдання

Міністр оборони України Михайло Федоров підписав наказ про запуск Mission Control – системи управління дронами в бойовій екосистемі Delta. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

«Обʼєднуємо всі дронові операції в єдину цифрову систему – запускаємо революційний проєкт Mission Control.  Сучасна війна – технологічна. Завдяки єБалам ми повністю розуміємо, що відбувається з дронами на полі бою. Бачимо виконані завдання, їх інтенсивність і внесок кожного екіпажу. Але щоб бити ворога ще ефективніше, цього недостатньо», – зазначив Федоров.

Міністр оборони зауважив, що відтепер кожен екіпаж вноситиме у систему тип БпЛА, точку запуску, маршрут і завдання. «Ми прибираємо паперову армію, яка відбирає час і фокус у військових. Усі дані формуються автоматично на основі реальної роботи екіпажів. Командири вперше отримують повну картину виконання місій у реальному часі – без ручних зведень і бюрократії», – пояснив він.

Очільник оборонного відомства додав, що наступний крок – запуск такої самої системи управління для артилерії. Він нагадав, що у Brave1 працює департамент математики війни, і цей досвід вже масштабується на систему оборони.

«Переходимо від хаосу й фрагментарних даних до керованої, технологічної війни, де рішення ухвалюють на основі точних цифр, а не припущень. Це і є нова логіка війни: воювати системно, технологічно й ефективно, зберігаючи життя наших військових», – сказав Михайло Федоров.

Раніше міністр оборони України Михайло Федоров анонсував створення дроново-штурмових підрозділів із новою доктриною застосування безпілотників

Теги: безпілотник Міноборони Михайло Федоров

