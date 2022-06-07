Нардеп Кузьміних пропонує перейменувати вулиці на честь Зеленського

Нардеп від «Слуги народу» Сергій Кузьміних пропонує перейменувати вулиці декількох громад на честь президента України Володимира Зеленського. З відповідними закликами він звернувся до місцевої влади.

Мова йде про Романівську та Миропільську громади Житомирської області.

«У Житомирській області має бути вулиця Володимира Зеленського...Ініційовані громадські слухання щодо перейменування вулиць, які тематично пов'язані з радянським минулим, і у громадах мого округу. Запропонував перейменувати одну з вулиць у центрі Романівської та Миропільської громад на честь президента України Володимира Зеленського», – написав Кузьміних у Facebook.

Нагадаємо, що Кузьміних незадовго до початку війни став підозрюваним у кримінальній справі про відкат на 800 тисяч гривень.

Після цього і став фонтанувати «патріотичними» (у його розумінні) ідеями. Наприклад, він пропонував люструвати депутатів, які голосували за Харківські угоди у 2010 році та за «диктаторські закони» у 2014 році, а також саджати торговців, які завищують ціни у воєнний час.