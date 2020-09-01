Нардеп Лерос про виключення зі «Слуга народу»: Ви, покидьки, мене не зупините



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Гео Лерос подякував усім, хто «не побоявся дзвінка з Офісу президента»

«Я буду боротися з вашим режимом в судах, парламенті, на вулицях, на сході і заході», пообіцяв депутат

Народний депутат Гео Лерос відреагував на рішення «Слуги народу» виключити його з фракції.

Депутат подякував у Facebook усім, хто «не побоявся дзвінка з Офісу президента».

«Можете відкривати скільки завгодно справ на мене, підпалювати моє майно, але ви, покидьки, мене не зупините. Я буду боротися з вашим режимом в судах, парламенті, на вулицях, на сході і заході. Я буду серед мільйона людей, які рано чи пізно вийдуть на вулицю і скажуть вам «ні», – пообіцяв він.

Нагадаємо, 1 вересня нардепа Гео Лероса виключили із парламентської фракції партії «Слуга народу» 1 вересня.

Раніше народний депутат Єлизавета Ясько заявила, що у фракції «Слуги народу» триває збір підписів за виключення народного депутата Гео Лероса зі складу фракції.

Лерос заявив, що збирати підписи за виключення його з фракції нібито наказав президент Володимир Зеленський після виступу депутата у парламенті 1 вересня.

Як повідомлялося, у вівторок, 1 вересня, під час виступу з трибуни парламенту Лерос звинуватив Зеленського в порушенні передвиборчих обіцянок.

Також нагадаємо, 29 березня, нардеп від «Слуги народу» Гео Лерос виклав відео, на яких брат глави Офісу президента Андрія Єрмака – Денис Єрмак – обговорює питання призначення на різні державні посади.

Фіругантами цих плівок також виступають Дмитро Штанько і Сергій Шумський, які були помічниками Дениса Єрмака. Але пізніше вони звинуватили Андрія Єрмака в корупції і заявили, що він отримував гроші від людей, які сподівались отримати державні посади.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила справу через корупційний скандал, пов'язаний з головою Офісу президента України Андрієм Єрмаком. Провадження відкрито за фактом можливого зловживання впливом під час призначення осіб на посади до органів державної влади.

Згодом стало відомо, що ДБР порушило справу щодо нардепа Героса, який оприлюднив «плівки Єрмака».

Перший керівник Офісу президента Сергій Трофімов в інтерв'ю зізнався, що глава держави болісно відреагував на скандал з депутатом Гео Леросом щодо можливої корупції Андрія Єрмака.

31 березня, глава Офісу президента провів брифінг, на якому прокоментував останній корупційний скандал за участю свого брата. Однак, його відповіді лише спровокували появу нових фотожаб.

Варто зазначити, що глава Офісу президента на брифінгу не дуже чітко коментував корупційний скандал.

Нещодавно під час пресконференції президент Зеленський заявив: «Я знаю хто здійснював записи, я знаю для чого, я знаю, хто хотів шантажувати записами мене особисто».

Нагадаємо, 28 серпня повідомлялося, що народному депутату від «Слуги народу» Леросу підпалили автомобіль. Відео гасіння автомобіля, Лерос виклав у соціальні мережі.