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    Гірше, ніж в Гройсмана. Комітет виборців України оцінив роботу уряду Шмигаля

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    Законодавчі результати роботи Дениса Шмигаля є нижчими, ніж в уряду Володимира Гройсмана - Гірше, ніж в Гройсмана. Комітет виборців України оцінив роботу уряду Шмигаля
    Законодавчі результати роботи Дениса Шмигаля є нижчими, ніж в уряду Володимира Гройсмана
    скріншот з відео: Свобода слова на каналі ICTV

    «17% прийнятих законів уряду Шмигаля – це катастрофічно низький результат, який свідчить про серйозний збій у роботі монобільшості», – зазначив голова Комітету виборців

    Комітет виборців України (КВУ) проаналізував показники законодавчої роботи уряду Дениса Шмигаля у перші півтора роки роботи. За даними КВУ, законами стали лише 17% урядових законопроєктів.

    Всього за період з 5 березня 2020 року (призначення уряду Шмигаля) до 10 жовтня 2021 року Кабінетом міністрів було внесено на розгляд Ради 369 проєктів законів. Із них було прийнято (повернуто з підписом президента) 63 закони.

    При цьому з 63 прийнятих законів 24 – ратифікаційні документи, які часто підтримуються всіма фракціями і групами Верховної Ради, незалежно від політичних поглядів. Серед інших прийнятих законів: зміни до законодавства щодо протидії Covid-19, щодо мита на товари легкої промисловості, страхування сільськогосподарської продукції, щодо державної реєстрації вакцин, забезпечення харчування військовослужбовців.

    «Показники успішності законодавчої роботи уряду Дениса Шмигаля є нижчими, ніж в попереднього прем’єр-міністра Олексія Гончарука. Так, законами стали 22% законопроєктів, поданих урядом Гончарука. Також результати Шмигаля є нижчими, ніж в уряду Володимира Гройсмана. У перші півтора роки роботи урядом Гройсмана було внесено на розгляд Ради майже стільки законопроєктів, як у Шмигаля – 382 проєкти. З них було прийнято 108 законів або 28%», –пояснюють у КВУ

    «17% прийнятих законів уряду Шмигаля – це катастрофічно низький результат, який свідчить про серйозний збій у роботі монобільшості. Але це питання не лише до прем’єр-міністра, але й також до лідерів фракцій «Слуга Народу» та ексголови Верховної Ради України Разумкова. Між урядом та Верховною Радою не було налагоджено ефективної комунікації, що призвело до низьких законодавчих показників», – зазначив голова Комітету виборців України Олексій Кошель.

    До слова, Шмигаль прогнозує, що ВВП країни зросте на 4%.

    Теги: Кабмін Володимир Гройсман Верховна Рада закон політика уряд Денис Шмигаль
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    Гірше, ніж в Гройсмана. Комітет виборців України оцінив роботу уряду Шмигаля